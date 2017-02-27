Додано: Сер 02 гру, 2020 12:26

Голова ради Національного банку Богдан Данилишин:на кінець листопада середньозважена вартість строкових депозитів у гривні знизилася на 4,3%, в іноземній валюті – на 1,7%.Зокрема, вартість гривневих депозитів, залучених від домогосподарств, для банків становила 8,8%.Данылышин, если коротко, кому лень читать целый "роман", написал в ФБ вот о чем:1.По итогам 8-ми месяцев крупные и средние предприятия в связи с ковидом снизили прибыли в 3.7 раза2.Количество убыточных предприятий выросло с 22% до 35%.3.Задолженность по заработной плате выросла на 3.8 млрд.грн.,или на 25% с начала года, эта задолженность сформирована в основном экономически активными предприятиями, т.е. работающими.4.Реальная зарплата выросла год к году на 10%, а средняя почти на 14%,до 12200 грн. в месяц.5.В ноябре план поступлений перевыполнен на 5.5 млрд.грн.,т.е. почти на 12%. По итогам 11 месяцев налоговые поступления плюс 15%, или плюс более 60 млрд.грн. незапланированных. Это при низкой экономической активности и неизменных ставках налогов. Поступления в местные бюджеты и ЕСВ поскромнее, но в целом плюс 5% к прошлому году.6.Первичные аукционы ОВГЗ ноябрь 19.3 млрд.грн. Но это очень мало по сравнению с реальными потребностями.7.За неделю общий объем ОВГЗ вырос на 5.6 млрд.грн., но в основном за счет именно валютных.8.Нерезы как и прежде 8.3% от общего портфеля, в т.ч. 9.5% от гривневого портфеля.9.Среднедневной оборот вторички ОВГЗ 705 млн.грн,что составляет всего 08% общего оборота, надо развивать и резко увеличивать вторичку. Надо максимально упрощать процедуру на вторичке, так как надо бабла все больше и больше.10.Гривна за неделю упала на 0.5%, в среднем перевес спроса клиентов банков плюс 35 млн.дол в день, что покрывалось собственной валютной позицией банков, НБУ три недели на рынок не выходил, сальдо по году плюс 750 млн.дол. в пользу НБУ.11.Впервые за весь год по итогам ноября население больше купило, чем продало валюты,чистая продажа банками валюты 135 млн.дол. в ноябре.12.Ликвидность банковского сектора высока, 170 млрд.грн. крутится.Однако,задолженность платежеспособных банков по рефинансу увеличилась до 45 млрд.грн.Существует избыток ликвидности.13.Гривневые кредиты банков долгосрочка - предприятиям под 13%, физ. лицам 32%, так как риски зашкаливают. В то же время средняя по депо в гривне около 8%, что на треть ниже по итогам года.14.Опрос НБУ банков, в разрезе 6 месяцев сплошной пессимизм, значит в кредит риски будут закладывать все больше и больше, в т.ч. настороженно относятся к рискам реального сектора.,поэтому кредитовать экономику будут по минималке.15. В целом внутренний сектор,надо пониимать спрос, настроения и т.п. обвалился.16.Риски погружения Украины в негативный экономический цикл (надо будет освежить в памяти волны Кондратьева) зашкаливают.17.Ждем :-уменьшения доходов бизнеса и населения,-роста безработицы,-понижения темпов развития и эк.активности18.Надо поддержать внутренний спрос и недопустить дальнейшего скатывания по лестнице вниз и предприятий, и граждан.19.И в концовке поста:МВФ,МВФ,МВФ, халва,халва,халва.......Это не Автор77 написал, это мнение предСовета НБУ Данылышина.Заценим перспективы.Будет весело, а точнее весело уже сейчас.Доцарювалися.