вчера доллародержатели хаяли гривнодепозитчиков и пугали курсам доллара па35
где же вы сегодня?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вчера доллародержатели хаяли гривнодепозитчиков и пугали курсам доллара па35
где же вы сегодня?
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:52
Господа, что случилось на межбанке, уже не вышел ли регулятор или его вассалы с интервенциями ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:59
Навіщо??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:14
С интервенциями (вербальными) америкосы вышли, доллар побежал почти на 1.21 к евро, гривна к доллару начала укрепляться. Это внешнее, не внутреннее.
Впрочем, сейчас пошел небольшой откат на 1.206, так что пока 28.00 опасаться не стоит.
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:19
закончили гребсти на дивы
+ нацбанку надо курс по ниже на конец года для роста валютных резервов для международных инстанций
идем на 27-26
Востаннє редагувалось Олежан в Сер 02 гру, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что говорят те что на золоте вошли около 2 к вверх стопы не сработали?..или перекрестились -пронесет и снова вверх ..\Ну может быть.. кто знает,золото -ненадежный вктив..Надежный актив камни и предметы старины...но,опять таки до определенных обстоятельств,когда золото-хлеб то ставки понижены..
А физическая сила-всегда в цене,если еще и мозг...
Ходите в качалки парни,тренируйте мозг ,да хоть пушкиным-поэтом..
времена тяжелые грядут..
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48324 ... depozytamy
Голова ради Національного банку Богдан Данилишин:
на кінець листопада середньозважена вартість строкових депозитів у гривні знизилася на 4,3%, в іноземній валюті – на 1,7%.Зокрема, вартість гривневих депозитів, залучених від домогосподарств, для банків становила 8,8%.
Данылышин, если коротко, кому лень читать целый "роман", написал в ФБ вот о чем:
1.По итогам 8-ми месяцев крупные и средние предприятия в связи с ковидом снизили прибыли в 3.7 раза
2.Количество убыточных предприятий выросло с 22% до 35%.
3.Задолженность по заработной плате выросла на 3.8 млрд.грн.,или на 25% с начала года, эта задолженность сформирована в основном экономически активными предприятиями, т.е. работающими.
4.Реальная зарплата выросла год к году на 10%, а средняя почти на 14%,до 12200 грн. в месяц.
5.В ноябре план поступлений перевыполнен на 5.5 млрд.грн.,т.е. почти на 12%. По итогам 11 месяцев налоговые поступления плюс 15%, или плюс более 60 млрд.грн. незапланированных. Это при низкой экономической активности и неизменных ставках налогов. Поступления в местные бюджеты и ЕСВ поскромнее, но в целом плюс 5% к прошлому году.
6.Первичные аукционы ОВГЗ ноябрь 19.3 млрд.грн. Но это очень мало по сравнению с реальными потребностями.
7.За неделю общий объем ОВГЗ вырос на 5.6 млрд.грн., но в основном за счет именно валютных.
8.Нерезы как и прежде 8.3% от общего портфеля, в т.ч. 9.5% от гривневого портфеля.
9.Среднедневной оборот вторички ОВГЗ 705 млн.грн,что составляет всего 08% общего оборота, надо развивать и резко увеличивать вторичку. Надо максимально упрощать процедуру на вторичке, так как надо бабла все больше и больше.
10.Гривна за неделю упала на 0.5%, в среднем перевес спроса клиентов банков плюс 35 млн.дол в день, что покрывалось собственной валютной позицией банков, НБУ три недели на рынок не выходил, сальдо по году плюс 750 млн.дол. в пользу НБУ.
11.Впервые за весь год по итогам ноября население больше купило, чем продало валюты,чистая продажа банками валюты 135 млн.дол. в ноябре.
12.Ликвидность банковского сектора высока, 170 млрд.грн. крутится.
Однако,задолженность платежеспособных банков по рефинансу увеличилась до 45 млрд.грн.Существует избыток ликвидности.
13.Гривневые кредиты банков долгосрочка - предприятиям под 13%, физ. лицам 32%, так как риски зашкаливают. В то же время средняя по депо в гривне около 8%, что на треть ниже по итогам года.
14.Опрос НБУ банков, в разрезе 6 месяцев сплошной пессимизм, значит в кредит риски будут закладывать все больше и больше, в т.ч. настороженно относятся к рискам реального сектора.,поэтому кредитовать экономику будут по минималке.
15. В целом внутренний сектор,надо пониимать спрос, настроения и т.п. обвалился.
16.Риски погружения Украины в негативный экономический цикл (надо будет освежить в памяти волны Кондратьева) зашкаливают.
17.Ждем :
-уменьшения доходов бизнеса и населения,
-роста безработицы,
-понижения темпов развития и эк.активности
18.Надо поддержать внутренний спрос и недопустить дальнейшего скатывания по лестнице вниз и предприятий, и граждан.
19.И в концовке поста:
МВФ,МВФ,МВФ, халва,халва,халва.......
Это не Автор77 написал, это мнение предСовета НБУ Данылышина.
Заценим перспективы.
Будет весело, а точнее весело уже сейчас.
Доцарювалися.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:29
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.12.2020....................28,4443
Гривна укрепилась на 11 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже уровня вчерашнего закрытия, отрабатывая ночное падение доллара в мире. Спред при открытии 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз, опустившись к 11 на 5 копеек. После этого уравновесились. После 11-30 сузили спред на полкопейки сверху. Евро также снижается, но остается выше вчерашнего закрытия.
Справочный курс встретили котировками 28.4200 - 28.4350, что на 5 копеек ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах снизились за счет доходов казначейства. Больше никаких существенных движений вчера не было.
В понедельник объем валютного рынка сократился с 507.2 до 393.3 млн. Обороты чистые и нормальные для понедельника. Клиентское предложение немного выросло, а спрос сократился. Превышение спроса над предложением сохранилось, но оно уже не выглядело столь угрожающим.
В понедельник спрос доминировал только среди клиентских заявок. На МБ в целом было равновесие. Об этом говорит ход торгов без особой динамики. Вчерашний рост позволяет говорить о некотором доминировании спроса, однако и вчера во второй половине торгов было достигнуто равновесие. Тот факт, что рынок сумел сбалансироваться при незначительном росте курса говорит об очень слабом дисбалансе.
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:41
За січень-листопад 2020 року держбюджет виконано із дефіцитом 117,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд грн при розписі загального фонду цього періоду у сумі 236,9 млрд гривень.
Про це повідомляє Мінфін із посиланням на дані Державної казначейської служби.
За оперативними даними Держказначейства, у листопаді до загального фонду держбюджету надійшло 85,5 млрд грн, розпис виконано на 106,2% або +5 млрд грн.
Повідомляється, що за січень-листопад 2020 року при розписі 802,6 млрд грн до бюджету надійшло 805,9 млрд грн, виконання становить 100,4%, або +3,3 млрд гривень.
Видатки за загальним фондом за 11 місяців року, за даними ДКСУ, становили 940,6 млрд грн, або 90,3% від розпису звітного періоду.
"Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період.
Всього державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року склали 275,6 млрд грн (78,3 % від плану)", - йдеться у повідомленні.
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2020 року склали 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування - 117,3 млрд грн (94,6% плану).
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:42
и что люди будут делать с наличкой
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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