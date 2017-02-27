Амвросий написав:Ходят слухи что EUR/USD может дойти до 1.9. Как думаете, реально?
Ходят слухи что EUR/USDвообще отменят в 2021.....
и что люди будут делать с наличкой
в печку греться зимой. вместо дорогого газа
п.с. если курс опять вернется к 28.0 - 28.1, то всё - очередной раз всех развели и пойдет вниз к 27. А пойти к 28 он тоже может запросто - минфин разместит какие-то еврооблигации под конский процент и потом будет баксы сливать на межбанке, а они как обычно никому в момент падения не будут нужны.
Alex2007 написав:в печку греться зимой. вместо дорогого газа
п.с. если курс опять вернется к 28.0 - 28.1, то всё - очередной раз всех развели и пойдет вниз к 27. А пойти к 28 он тоже может запросто - минфин разместит какие-то еврооблигации под конский процент и потом будет баксы сливать на межбанке, а они как обычно никому в момент падения не будут нужны.
интересно американцы тоже думают что их развели с курсом евро 1.21? По Украине к 27 упасть не даст НБУ, декабрь болтаемся в диапазоне 28,30-28,55 аккуратно чтобы нарид не смог заработать на валютных качелях (весь проффит съедят банковские спрэды которые в последнее время расширились до неприличных 20 коп) депозиты и валютные качели становятся элитными инструментами для избранных, пэрэсичным остаются помойки.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Alex2007 написав:в печку греться зимой. вместо дорогого газа
п.с. если курс опять вернется к 28.0 - 28.1, то всё - очередной раз всех развели и пойдет вниз к 27. А пойти к 28 он тоже может запросто - минфин разместит какие-то еврооблигации под конский процент и потом будет баксы сливать на межбанке, а они как обычно никому в момент падения не будут нужны.
интересно американцы тоже думают что их развели с курсом евро 1.21? По Украине к 27 упасть не даст НБУ, декабрь болтаемся в диапазоне 28,30-28,55 аккуратно чтобы нарид не смог заработать на валютных качелях (весь проффит съедят банковские спрэды которые в последнее время расширились до неприличных 20 коп)
27 - то не на декабрь, то уже в новом году будет при том сценарии. И судя по тому что ну никак, ну никакая сила не способна поднять курс выше 28.5 - то придется быть на стрёме и готовиться к сливу, а шо делать, знаем уже чем заканчиваются многомесячные болтания курса в боковичке А что думают американцы насчет эвро я не знаю, так же само я не знаю чем думают американцы выбирая себе последних, точнее крайних (а может и последних) кандидатов в президенты на праймериз и собственно самих президентов.
Оберти в листопаді впали, та кількість робочих днів дорівнює попередньому місяці.
В 2018 році оберти по відношенню до попереднього місяця підросли, а ось в 2019 і 2020 впали. В цьому році оберти добряче впали і по відношенню до попереднього року. Короноспад! Курс, як і в цьому році, падав і у двох попередніх роках по відношенню до попереднього місяця!
За місяць СередньоРічнаЗважена змінилась на 26,868340-26,734795=0,133545 грн./дол. Просто середньорічна по днях змінилася на 26,910045-26,768597=0,141448 грн./дол.
Здається останній прогноз середнього курсу доляра за рік на кінець року від МВФ був 27,20 грн./дол. Як на мене, буде всього десь в районі 27 грн./дол. Лишився всього місяць! Ось Вам малюнок на підтримку останнього твердження -
Ну, і безперечно, хто в листопаді купував дешевше, а продавав дорожче 28,311645 грн./дол. мав якусь користь для себе по місяцю!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.