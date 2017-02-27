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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6877687868796880

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 274
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
35%
97
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:44

  yama написав:
  ROLF написав:
  Амвросий написав:Ходят слухи что EUR/USD может дойти до 1.9. Как думаете, реально? :)

Ходят слухи что EUR/USDвообще отменят в 2021.....

и что люди будут делать с наличкой :?: :?: :shock:


в печку греться зимой. вместо дорогого газа :?

п.с. если курс опять вернется к 28.0 - 28.1, то всё - очередной раз всех развели и пойдет вниз к 27. А пойти к 28 он тоже может запросто - минфин разместит какие-то еврооблигации под конский процент и потом будет баксы сливать на межбанке, а они как обычно никому в момент падения не будут нужны.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:00

  Alex2007 написав:в печку греться зимой. вместо дорогого газа :?

п.с. если курс опять вернется к 28.0 - 28.1, то всё - очередной раз всех развели и пойдет вниз к 27. А пойти к 28 он тоже может запросто - минфин разместит какие-то еврооблигации под конский процент и потом будет баксы сливать на межбанке, а они как обычно никому в момент падения не будут нужны.
интересно американцы тоже думают что их развели с курсом евро 1.21?
По Украине к 27 упасть не даст НБУ, декабрь болтаемся в диапазоне 28,30-28,55 аккуратно чтобы нарид не смог заработать на валютных качелях (весь проффит съедят банковские спрэды которые в последнее время расширились до неприличных 20 коп) депозиты и валютные качели становятся элитными инструментами для избранных, пэрэсичным остаются помойки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:09

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:в печку греться зимой. вместо дорогого газа :?

п.с. если курс опять вернется к 28.0 - 28.1, то всё - очередной раз всех развели и пойдет вниз к 27. А пойти к 28 он тоже может запросто - минфин разместит какие-то еврооблигации под конский процент и потом будет баксы сливать на межбанке, а они как обычно никому в момент падения не будут нужны.
интересно американцы тоже думают что их развели с курсом евро 1.21?
По Украине к 27 упасть не даст НБУ, декабрь болтаемся в диапазоне 28,30-28,55 аккуратно чтобы нарид не смог заработать на валютных качелях (весь проффит съедят банковские спрэды которые в последнее время расширились до неприличных 20 коп)


27 - то не на декабрь, то уже в новом году будет при том сценарии. И судя по тому что ну никак, ну никакая сила не способна поднять курс выше 28.5 - то придется быть на стрёме и готовиться к сливу, а шо делать, знаем уже чем заканчиваются многомесячные болтания курса в боковичке :?
А что думают американцы насчет эвро я не знаю, так же само я не знаю чем думают американцы выбирая себе последних, точнее крайних (а может и последних) кандидатов в президенты на праймериз и собственно самих президентов. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:15

Середньомісячна-зважена


Вітаюсь со всіма!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра :!: , як то публікує НБУ ось тут -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
01.06.2020 6422,47 26,691528 -0,090789
01.07.2020 7947,89 27,373813 0,682285
01.08.2020 7118,04 27,489538 0,115725
01.09.2020 7743,16 28,034880 0,545342
01.10.2020 7808,96 28,336987 0,302107
01.11.2020 6907,33 28,311645 -0,025341

Оберти в листопаді впали, та кількість робочих днів дорівнює попередньому місяці.

В 2018 році оберти по відношенню до попереднього місяця підросли, а ось в 2019 і 2020 впали. В цьому році оберти добряче впали і по відношенню до попереднього року. Короноспад! Курс, як і в цьому році, падав і у двох попередніх роках по відношенню до попереднього місяця! :idea:

За місяць СередньоРічнаЗважена змінилась на 26,868340-26,734795=0,133545 грн./дол.
Просто середньорічна по днях змінилася на 26,910045-26,768597=0,141448 грн./дол.

Здається останній прогноз середнього курсу доляра за рік на кінець року від МВФ був 27,20 грн./дол. Як на мене, буде всього десь в районі 27 грн./дол. Лишився всього місяць! Ось Вам малюнок на підтримку останнього твердження -

Зображення

Ну, і безперечно, хто в листопаді купував дешевше, а продавав дорожче 28,311645 грн./дол. мав якусь користь для себе по місяцю!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:48

  yama написав: и что люди будут делать с наличкой :?: :?: :?: :shock:

Прикурювати сигари від купюр $100, 500 євро :mrgreen:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какой прогноз по курсу на 31.12?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

карантин выходного дня отменили.
бизнес спасен
гривна в рост?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:52

  Олежан написав:карантин выходного дня отменили.
бизнес спасен
гривна в рост?

Посты набиваете?
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:53

  yama написав: и что люди будут делать с наличкой :?: :?: :?: :shock:

Дома строить :D
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:54

  ROLF написав:
  Олежан написав:карантин выходного дня отменили.
бизнес спасен
гривна в рост?

Посты набиваете?


аккаунт на случай гривнеукрепляжа. :mrgreen:
На случай гривнепадения будет другой аккаунт :mrgreen:
Alex2007
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