Додано: Сер 02 гру, 2020 16:06

zРадио написав: Автор77 написав: https://news.finance.ua/ua/news/-/483251/yes-za-shist-rokiv-nadav-ukrayini-grantiv-ta-pozyk-na-ponad-16-mlrd-yevro

З 2014 року Євросоюз уже виділив Україні 16,5 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і позик.

Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомогу в розмірі понад 4,1 млрд доларів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/483251/yes-za-shist-rokiv-nadav-ukrayini-grantiv-ta-pozyk-na-ponad-16-mlrd-yevroЗ 2014 року Євросоюз уже виділив Україні 16,5 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і позик.Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомогу в розмірі понад 4,1 млрд доларів.



По торговому сальдо мы и одним, и вторым переплатили больше. А то, что они нашими же деньгами инвестировали обратно в нас, преимущественно - возвратные кредиты под хорошие проценты, а не безвозмездная помощь... По торговому сальдо мы и одним, и вторым переплатили больше. А то, что они нашими же деньгами инвестировали обратно в нас, преимущественно - возвратные кредиты под хорошие проценты, а не безвозмездная помощь...

Стопроцентно.Однако, при констатации таких фактов почему-то очень многие впадают в бешенство.Сейчас меньше конечно, многие прозрели ,что:-американские локомотивы на 1 млрд.дол.,которых так не хватает сейчас для профилактики ковида и не введения карантина - не есть гуд-что двуликость и лицемерие в виде десятков деревоперерабатывающих заводов на границе с Румынией и понукание экспорта леса кругляка -это дно-что интерес и у стран ЕС и у штатов при взаимоотношении с Украиной один единственный собственные нац. интересы-что лимиты на мед и др. товары укр.экспорта,которые заканчиваются к 20 января -это развод-что игра крупных американских компаний-монстров в фискальном отношении на нашем рынке по нашим оптимизирующим правилам, на 180 градусов отличным от внутренних американских это сознательное поощрение нашей коррупционно-фискально-упрощенной системы-что невведение санкций против наших топ-коррупционеров ЕС и штатами-это также в некотором смысле поощрение-что облегчение визовые,миграционные и т.п. для наших гастеров -это мощнейший удар по нашей экономике,по нашим пенсионерам-что не создание на нашей территории ни одного серьезного хотя бы сборочного производства, типа автозаводов в той же России от крупных монстров автомобильного рынка -это игра ,идущая вразрез с ободряющими словами и постоянной озабоченностью-что копеечные кредиты МВФ и остальных лишь для того,чтобы отдавали ранее взятые долги-это не партнерство-что Северный поток,который рано,или поздно может обернуться крахом нашей газотранспортной,это вообще удар в спину-что несоздание комфортных условий для компенсации русского рынка-это не партнерство-что озабоченность против наших топ-коррупционеров, которых ,если считать с обслугой сотни тысяч - это не озабоченность,а профанация.И т.п.,можно долго перечислять.Ни одна страна на этой планете не заинтересована в том, чтобы наша страна стала богатой и самодостаточной, лишь нац. интересы .Может пора бы и Украине принять политику национального эгоизма ?Гляди тогда и курс станет 25, точка невозврата ведь еще не пройдена.