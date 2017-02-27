аккаунт на случай гривнеукрепляжа.
На случай гривнепадения будет другой аккаунт
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:54
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48325 ... mlrd-yevro
З 2014 року Євросоюз уже виділив Україні 16,5 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і позик.
Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомогу в розмірі понад 4,1 млрд доларів.
Это как самому не работать (лежка на диване плюс ТВ),
ну или работать сторожем с маленькой зарплатой, на которую не проживешь
и раз в месяц ходить к соседу просить благотворительную помощь, или в кредит на 100 лет.
Сосед пока не психанул, но что-то начал подозревать.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:10
По торговому сальдо мы и одним, и вторым переплатили больше. А то, что они нашими же деньгами инвестировали обратно в нас, преимущественно - возвратные кредиты под хорошие проценты, а не безвозмездная помощь...
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Експерти, то що краще зараз прикупити, євро чи долар?
Мінімум на півроку їм використання не буде.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:51
Я бы подождал весну с курсом 27,50
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:06
https://news.finance.ua/ua/news/-/48325 ... mlrd-yevro
Стопроцентно.
Однако, при констатации таких фактов почему-то очень многие впадают в бешенство.
Сейчас меньше конечно, многие прозрели ,что:
-американские локомотивы на 1 млрд.дол.,которых так не хватает сейчас для профилактики ковида и не введения карантина - не есть гуд
-что двуликость и лицемерие в виде десятков деревоперерабатывающих заводов на границе с Румынией и понукание экспорта леса кругляка -это дно
-что интерес и у стран ЕС и у штатов при взаимоотношении с Украиной один единственный собственные нац. интересы
-что лимиты на мед и др. товары укр.экспорта,которые заканчиваются к 20 января -это развод
-что игра крупных американских компаний-монстров в фискальном отношении на нашем рынке по нашим оптимизирующим правилам, на 180 градусов отличным от внутренних американских это сознательное поощрение нашей коррупционно-фискально-упрощенной системы
-что невведение санкций против наших топ-коррупционеров ЕС и штатами-это также в некотором смысле поощрение
-что облегчение визовые,миграционные и т.п. для наших гастеров -это мощнейший удар по нашей экономике,по нашим пенсионерам
-что не создание на нашей территории ни одного серьезного хотя бы сборочного производства, типа автозаводов в той же России от крупных монстров автомобильного рынка -это игра ,идущая вразрез с ободряющими словами и постоянной озабоченностью
-что копеечные кредиты МВФ и остальных лишь для того,чтобы отдавали ранее взятые долги-это не партнерство
-что Северный поток,который рано,или поздно может обернуться крахом нашей газотранспортной,это вообще удар в спину
-что несоздание комфортных условий для компенсации русского рынка-это не партнерство
-что озабоченность против наших топ-коррупционеров, которых ,если считать с обслугой сотни тысяч - это не озабоченность,а профанация.
И т.п.,можно долго перечислять.
Ни одна страна на этой планете не заинтересована в том, чтобы наша страна стала богатой и самодостаточной, лишь нац. интересы .
Может пора бы и Украине принять политику национального эгоизма ?
Гляди тогда и курс станет 25, точка невозврата ведь еще не пройдена.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 02 гру, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:07
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................02.12.2020..........03.12.2020
дата розрахунку...............01.12.2020...........02.12.2020
Євро..................................34,2157................34,316...+0.29%
Долар США.......................28,5583................28,4367...-0.43%
После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Открылись на 4 копейки ниже уровня вчерашнего закрытия, отрабатывая ночное падение доллара в мире. Спред при открытии 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вниз, опустившись к 11 на 5 копеек. После этого уравновесились. После 11-30 сузили спред на полкопейки сверху. Евро также снижается, но остается выше вчерашнего закрытия.
Справочный курс встретили котировками 28.4200 - 28.4350, что на 5 копеек ниже открытия.
После 12 попытались приподняться на копейку, но сразу же откатились обратно. После обеда продолжили снижение и опустились на 3 копейки.
Официальный курс встретили котировками 28.3900 - 28.4050. За день опустились на 8 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Мое вчерашнее предположение о ситуативности роста сегодняшняя сессия подтверждает. Откатились обратно, еще и с перебором. Впрочем, на достаточно тонком рынке такие движения не вызывают удивления.
Несмотря на кажущееся серьезным укрепление гривны, мы опять оказались между долларом и евро, т.е. можно говорить о стабильности.
Этот день в истории:
2019 - 23.9574 (-2) +449
2018 - 28.2228 (-17) +21
2017 - 27.0543 (-10)
2016 - 25.8987 (+26)
Интересная
Теперь банки могут покупать облигации не только минфина, но и местных властей. Пессимисты могут плакать по поводу создания новых долговых пирамид, а оптимисты могут порадоваться, что появилась новая возможность вливания денег в экономику, которая их не очень принимает.
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:25
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:03
Постригли 40+ млн лохів, впарили кредити в доларах і євро під 10+% мабуть!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:03
Борги можуть створювати і так, якщо той хто потрібно отримає свою долю.
Тут дійсно справді більше позитиву. Діяльності мерів буде поставлена оцінка від банківської системи. Це буде ще одним інструментом для розуміння чи в правильному напрямку рухається громада.
Франківськ 28,40/28,50 На диво готівка поки що не вірить в оптимізм МБ. Від ранку припали лише на 2/5 копійок.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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