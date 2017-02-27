Ни одна страна на этой планете не заинтересована в том, чтобы наша страна стала богатой и самодостаточной, лишь нац. интересы .
Может пора бы и Украине принять политику национального эгоизма ?
Гляди тогда и курс станет 25, точка невозврата ведь еще не пройдена.
Ну що ж це таке. І вас вже тотальний егоїзм накрив. Всі винні крім нас самих. Це не ми самі даємо та беремо хабарі? Це не ми голосуємо за кілограм гречки? Це не ми "шовкові" в Європі чи Штатах і "бикуємо" у рідній Україні Це не ми керуємось думкою, що спільне - то нічиє Це не ми обрали коміка президентом бо хотіли ПРОФЕСІОНАЛА своєї справи "И т.п.,можно долго перечислять."
Повірте, для того щоб викоритовувати національний егоїзм, потрібно спочатку підготувати підґрунтя на якому його можна буде виростити. Бо на тому що ми маємо зараз, національний егоїзм із легкої руки перетворюється у авторитаризм та феодалізм. Балоги, Дубневичі, Палиця (Єремеєві), Шевченки, і це тільки області які навколо мене. Правду кажуть, іноді краще змовчати ніж щось сказати (написати) Мені це важко дається, але я вчусь. Чого і вам бажаю. Моє шанування. Перепрошую за офтоп.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Франківськ 28,40/28,50 На диво готівка поки що не вірить в оптимізм МБ. Від ранку припали лише на 2/5 копійок.
Всё она верит, просто попробуйте сдать им у.е. по 40, сразу начнутся концерты, мол бумаги нет, ты чё не в теме? Глянь какой межбанк, все стали сдавать и гривночка закончилась. Зато с удовольствием продадут доллар, без приколов и промедлений по 50. Это называется сели в ракету будеттолькодорожать и будут ждать лоха, кому впарить дорогой доллар и минимизировать влёты от неожиданного разворота на МБ. Но если вы конечно начнёте плакать, мол срочно бумага надо, то вас выручат конечно, по старой дружбе, мол сейчас возьму у коллеги бумагу, раз такое дело, но только курс будет не очень сладкий 28.25 или максимум 28.28, так что вас взуют, но вы уйдёте с чувством, что вас выручили . Вы что первый год замужем?(с).
По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Наприклад, логістичний ряд можна продовжити так: -терпимість та толерування корупції та злодійства -скупка євроблях -тотальна мізерна сплата податків практично всіма ФОПами та юрособами, від маленького ФОПа на маленькому ринку до акул великого бізнесу -досить вільне відношення до законодавства, починаючи від сміття на вулиці і закінчуючи більш серйозними порушеннями -кумівство та наснага до корита навіть простими людьми,коли вони потрапляють випадково до корита -паралельне існування двох планет в країні - одна з масовим житлом та євробляхами, інша з подорожами на острова та палацами під Києвом,Львовом та т.п.
Все це одним словом називається -менталітет.І тому в нас 30 років вилетіло з розвитку,більше того, в дечому і зворотній рух відбувся.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...