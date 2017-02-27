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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6880688168826883>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 275
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
98
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:20

  Автор77 написав:И т.п.,можно долго перечислять.

Ни одна страна на этой планете не заинтересована в том, чтобы наша страна стала богатой и самодостаточной, лишь нац. интересы .

Может пора бы и Украине принять политику национального эгоизма ?

Гляди тогда и курс станет 25, точка невозврата ведь еще не пройдена.

Ну що ж це таке. І вас вже тотальний егоїзм накрив. Всі винні крім нас самих.
Це не ми самі даємо та беремо хабарі?
Це не ми голосуємо за кілограм гречки?
Це не ми "шовкові" в Європі чи Штатах і "бикуємо" у рідній Україні
Це не ми керуємось думкою, що спільне - то нічиє
Це не ми обрали коміка президентом бо хотіли ПРОФЕСІОНАЛА своєї справи
"И т.п.,можно долго перечислять."

Повірте, для того щоб викоритовувати національний егоїзм, потрібно спочатку підготувати підґрунтя на якому його можна буде виростити. Бо на тому що ми маємо зараз, національний егоїзм із легкої руки перетворюється у авторитаризм та феодалізм. Балоги, Дубневичі, Палиця (Єремеєві), Шевченки, і це тільки області які навколо мене.
Правду кажуть, іноді краще змовчати ніж щось сказати (написати)
Мені це важко дається, але я вчусь. Чого і вам бажаю.
Моє шанування. Перепрошую за офтоп.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:44

  Realist написав:Франківськ 28,40/28,50 На диво готівка поки що не вірить в оптимізм МБ. Від ранку припали лише на 2/5 копійок.

Всё она верит, просто попробуйте сдать им у.е. по 40, сразу начнутся концерты, мол бумаги нет, ты чё не в теме?
Глянь какой межбанк, все стали сдавать и гривночка закончилась.
Зато с удовольствием продадут доллар, без приколов и промедлений по 50.
Это называется сели в ракету будеттолькодорожать и будут ждать лоха, кому впарить дорогой доллар и минимизировать влёты от неожиданного разворота на МБ.
Но если вы конечно начнёте плакать, мол срочно бумага надо, то вас выручат конечно, по старой дружбе, мол сейчас возьму у коллеги бумагу, раз такое дело, но только курс будет не очень сладкий 28.25 или максимум 28.28, так что вас взуют, но вы уйдёте с чувством, что вас выручили 8) .
Вы что первый год замужем?(с).

По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю. :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist

https://news.finance.ua/ua/news/-/48325 ... mlrd-yevro
Ви пишете аксіоми, ці пункти ,які ви перелічили це як два плюс два, і можна доповнювати без кінця.

Наприклад, логістичний ряд можна продовжити так:
-терпимість та толерування корупції та злодійства
-скупка євроблях
-тотальна мізерна сплата податків практично всіма ФОПами та юрособами, від маленького ФОПа на маленькому ринку до акул великого бізнесу
-досить вільне відношення до законодавства, починаючи від сміття на вулиці і закінчуючи більш серйозними порушеннями
-кумівство та наснага до корита навіть простими людьми,коли вони потрапляють випадково до корита
-паралельне існування двох планет в країні - одна з масовим житлом та євробляхами, інша з подорожами на острова та палацами під Києвом,Львовом та т.п.

Все це одним словом називається -менталітет.І тому в нас 30 років вилетіло з розвитку,більше того, в дечому і зворотній рух відбувся.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:05

Олежан
Такого курса уже не будет, от слова никогда.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:08

  somilitark написав:По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю. :lol:

Кому то кушать хочется а идти работать облом вот и качают курс туда сюда. :arrow:
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:17

  vitaliian написав:
  somilitark написав:По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю. :lol:

Кому то кушать хочется а идти работать облом вот и качают курс туда сюда. :arrow:

Досить ймовірний в державі переможної корупції скальпінг на великих оборотах за допомогою інсайду...
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:47

  vitaliian написав:
  somilitark написав:По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю. :lol:

Кому то кушать хочется а идти работать облом вот и качают курс туда сюда. :arrow:

Так млять во всём копируется сепарская модель поведения.

Глобально идём вверх, но качельки устривают знатные, то 81, то 75.5.
Причём когда подходил фубль к 81, то вся машина пропаганды пела на все 32 вставленных зуба, что фубль ожидает самое крупное падение, может быть даже 100 за доллар, это не так уж много.
Как только увидели, что кто хотел купил по прайсам 80 и выше, качнули вниз и долетели одним махом до 76 и там пасутся уже месяц.

Правда несколько лет после обвала 2015-го крутились вокруг 60 и как правило ниже 60, а тут уже закрепляются на уровне 75.
По аналогии с гривной типа долго было вокруг 27, а стало около 34.
Главное же экспортёры и промышленность получат больше фантиков за валюту и меньше уплатят крестьянам крипакам жалованья.
Не изнасиловал народ по любому фронту, значит день пропал зря.
Кто его знает что у них там в голове, пока только напечатали за последнее время через рефинанс 35 ярдов.
Как будет дальше посмотрим, никаких догадок не могу построить, зелёные это януковощи с гранатой в руке.
Если на них махнёт рукой МВФ и открыто заявит, что они их кинули, то могут быть какие угодно варианты, а потом зелёное скажет, главная задача очередным кратным девалом поддержать промышленность(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Форумчане, дайте, пожалуйста, ссылку на сайт где представлены все онлайн курсы банков. Ранее было здесь, но через поиск не могу найти.

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:10

  Олежан написав:карантин выходного дня отменили.
бизнес спасен
гривна в рост?

В лучшем случае на боковик
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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mustbe.ml/kurs/
и спасибо, кто сделал сие добро
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
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