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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6880688168826883

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 275
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
98
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:22

  Setsib написав:Форумчане, дайте, пожалуйста, ссылку на сайт где представлены все онлайн курсы банков. Ранее было здесь, но через поиск не могу найти.

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk

Еще можно в телеграме смотреть https://t.me/ukrrates_online
С телефона так удобнее
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:26

  Setsib написав:Форумчане, дайте, пожалуйста, ссылку на сайт где представлены все онлайн курсы банков. Ранее было здесь, но через поиск не могу найти.

https://mustbe.ml/kurs/

Тема автора тут Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 02 гру, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:29

  unicdima написав:Експерти, то що краще зараз прикупити, євро чи долар?
Мінімум на півроку їм використання не буде.
Я буду ждать весны, когда курс будет 27-27,5. Возможно и ниже, но 27 меня вполне устроит.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:30

  alex10 написав:
  vitaliian написав:
  somilitark написав:
По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю. :lol:

Кому то кушать хочется а идти работать облом вот и качают курс туда сюда. :arrow:

Досить ймовірний в державі переможної корупції скальпінг на великих оборотах за допомогою інсайду...


А в чому полягає інсайд? Що 3.11 у США - стрьомні вибори, а з 1.12 у нас традиційно йде активний викуп?
Скажіть краще, де НБУ 3,5 тижні тиняється та хто цей таємничий інсайдер та вигодоотримувач? Хтось щось писав сьогодні про васалів, десь писали про те, що з ранку Газмяс виходив та 10 продав.
Може нацбанку поставили план по валу (винути з повітря 20+ ярдів додаткового прибутку) і, оскільки їм наразі не комільфо шпекуляціями займатися (ну там МВФ, плаваючий курс, політики...), послали на дєло кілера (скальпера)?
Пропоную у січні подивитись на фінрезультат УГ та, можливо, Ексіму у 19 та 20-му рр. Конспірологія підказує, що один його значно поліпшить, а інший - погіршить нижче рівня... дорожного покриття.
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