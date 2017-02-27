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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:22
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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:26
Тема автора тут Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 02 гру, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:29
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:30
А в чому полягає інсайд? Що 3.11 у США - стрьомні вибори, а з 1.12 у нас традиційно йде активний викуп?
Скажіть краще, де НБУ 3,5 тижні тиняється та хто цей таємничий інсайдер та вигодоотримувач? Хтось щось писав сьогодні про васалів, десь писали про те, що з ранку Газмяс виходив та 10 продав.
Може нацбанку поставили план по валу (винути з повітря 20+ ярдів додаткового прибутку) і, оскільки їм наразі не комільфо шпекуляціями займатися (ну там МВФ, плаваючий курс, політики...), послали на дєло кілера (скальпера)?
Пропоную у січні подивитись на фінрезультат УГ та, можливо, Ексіму у 19 та 20-му рр. Конспірологія підказує, що один його значно поліпшить, а інший - погіршить нижче рівня... дорожного покриття.
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