Я буду ждать весны, когда курс будет 27-27,5. Возможно и ниже, но 27 меня вполне устроит.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:29
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:30
А в чому полягає інсайд? Що 3.11 у США - стрьомні вибори, а з 1.12 у нас традиційно йде активний викуп?
Скажіть краще, де НБУ 3,5 тижні тиняється та хто цей таємничий інсайдер та вигодоотримувач? Хтось щось писав сьогодні про васалів, десь писали про те, що з ранку Газмяс виходив та 10 продав.
Може нацбанку поставили план по валу (винути з повітря 20+ ярдів додаткового прибутку) і, оскільки їм наразі не комільфо шпекуляціями займатися (ну там МВФ, плаваючий курс, політики...), послали на дєло кілера (скальпера)?
Пропоную у січні подивитись на фінрезультат УГ та, можливо, Ексіму у 19 та 20-му рр. Конспірологія підказує, що один його значно поліпшить, а інший - погіршить нижче рівня... дорожного покриття.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:40
matroSkin инсайд лишь в том будет выходить нбу с интервенциями или нет, для крупных игроков этой инфы достаточно чтобы качнуть курс в нужную сторону.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ні.
Ні.
Ні.
Ні.
Так.
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:15
vitaliian А я о чем? Вассал(ы) знает План сюзерена. Он состоит в том, что уже никто никуда не идет)) Вместо него интервенит вассал. Профит д.б. выведен в грн. и залит не в звр, а в дырявый бюджет (за вычетом премий персоналу).
Как-то так мне привиделось
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:17
Милованов - Украина недостаточно бедная для списания долгов МВФ
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ай-ай-ай! Какие плохие буржуины, не хотят поддерживать крепостное право в Украине и предоставляют её гражданам свободу выбора!
А должны были железный занавес поставить и чтоб рабы за копейки пахали на столь ненавистных тебе алигархов и обеспечивали безбедное существование таких рантье как ты.
Прокололся "правдолюб"!
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:36
Интересно, почему вы прореагировали именно так? Я прочитал это как "сами дураки"...
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