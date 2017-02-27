Додано: Сер 02 гру, 2020 19:40

matroSkin инсайд лишь в том будет выходить нбу с интервенциями или нет, для крупных игроков этой инфы достаточно чтобы качнуть курс в нужную сторону.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat