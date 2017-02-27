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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6880688168826883

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 275
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
98
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:29

  unicdima написав:Експерти, то що краще зараз прикупити, євро чи долар?
Мінімум на півроку їм використання не буде.
Я буду ждать весны, когда курс будет 27-27,5. Возможно и ниже, но 27 меня вполне устроит.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:30

  alex10 написав:
  vitaliian написав:
  somilitark написав:
По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю. :lol:

Кому то кушать хочется а идти работать облом вот и качают курс туда сюда. :arrow:

Досить ймовірний в державі переможної корупції скальпінг на великих оборотах за допомогою інсайду...


А в чому полягає інсайд? Що 3.11 у США - стрьомні вибори, а з 1.12 у нас традиційно йде активний викуп?
Скажіть краще, де НБУ 3,5 тижні тиняється та хто цей таємничий інсайдер та вигодоотримувач? Хтось щось писав сьогодні про васалів, десь писали про те, що з ранку Газмяс виходив та 10 продав.
Може нацбанку поставили план по валу (винути з повітря 20+ ярдів додаткового прибутку) і, оскільки їм наразі не комільфо шпекуляціями займатися (ну там МВФ, плаваючий курс, політики...), послали на дєло кілера (скальпера)?
Пропоную у січні подивитись на фінрезультат УГ та, можливо, Ексіму у 19 та 20-му рр. Конспірологія підказує, що один його значно поліпшить, а інший - погіршить нижче рівня... дорожного покриття.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:40

matroSkin инсайд лишь в том будет выходить нбу с интервенциями или нет, для крупных игроков этой инфы достаточно чтобы качнуть курс в нужную сторону.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Це не ми самі даємо та беремо хабарі?
Це не ми голосуємо за кілограм гречки?
Це не ми "шовкові" в Європі чи Штатах і "бикуємо" у рідній Україні
Це не ми керуємось думкою, що спільне - то нічиє
Це не ми обрали коміка президентом бо хотіли ПРОФЕСІОНАЛА своєї справи
"И т.п.,можно долго перечислять."

Ні.
Ні.
Ні.
Ні.
Так.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:15

vitaliian А я о чем? Вассал(ы) знает План сюзерена. Он состоит в том, что уже никто никуда не идет)) Вместо него интервенит вассал. Профит д.б. выведен в грн. и залит не в звр, а в дырявый бюджет (за вычетом премий персоналу).
Как-то так мне привиделось :roll:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:17

Милованов - Украина недостаточно бедная для списания долгов МВФ :mrgreen:

https://lb.ua/news/2020/12/02/471994_ti ... dazhe.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:-что облегчение визовые,миграционные и т.п. для наших гастеров -это мощнейший удар по нашей экономике,по нашим пенсионерам

Ай-ай-ай! Какие плохие буржуины, не хотят поддерживать крепостное право в Украине и предоставляют её гражданам свободу выбора!
А должны были железный занавес поставить и чтоб рабы за копейки пахали на столь ненавистных тебе алигархов и обеспечивали безбедное существование таких рантье как ты.
Прокололся "правдолюб"!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:36

  komp написав:
  Автор77 написав:-что облегчение визовые,миграционные и т.п. для наших гастеров -это мощнейший удар по нашей экономике,по нашим пенсионерам

Ай-ай-ай! Какие плохие буржуины, не хотят поддерживать крепостное право в Украине и предоставляют её гражданам свободу выбора!
А должны были железный занавес поставить и чтоб рабы за копейки пахали на столь ненавистных тебе алигархов и обеспечивали безбедное существование таких рантье как ты.
Прокололся "правдолюб"!


Интересно, почему вы прореагировали именно так? Я прочитал это как "сами дураки"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Если сумеет закрепиться выше 1,2090, следующей целью станет 1,2175.

пробивали 2 раза уже, посмотрим на закрепление
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:48

  zРадио написав:Милованов - Украина недостаточно бедная для списания долгов МВФ :mrgreen:

https://lb.ua/news/2020/12/02/471994_ti ... dazhe.html

Ну сейчас приедет толстый Гончарук ̶н̶а̶ ̶с̶а̶м̶о̶к̶а̶т̶е̶ на гольф-каре, возьмёт к себе Милованушку, - они немного "поработают" - и Украина сможет претендовать на вхождение в этот почётный список :)
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