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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6881688268836884

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 275
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
98
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:44

  SILVER_UA написав:
  vovan_prm написав:Если сумеет закрепиться выше 1,2090, следующей целью станет 1,2175.

пробивали 2 раза уже, посмотрим на закрепление

Будет расти до 1,4 в 2021-2022м
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:46

  prodigy написав:1.21 до НГ не верю

в 2021 даже 1,25 будет вряд ли

"Свято" наближаеться
montagvide
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:31

  somilitark написав:
  vitaliian написав:
  somilitark написав:По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю. :lol:

Кому то кушать хочется а идти работать облом вот и качают курс туда сюда. :arrow:

Так млять во всём копируется сепарская модель поведения.

Глобально идём вверх, но качельки устривают знатные, то 81, то 75.5.
Причём когда подходил фубль к 81, то вся машина пропаганды пела на все 32 вставленных зуба, что фубль ожидает самое крупное падение, может быть даже 100 за доллар, это не так уж много.
Как только увидели, что кто хотел купил по прайсам 80 и выше, качнули вниз и долетели одним махом до 76 и там пасутся уже месяц.

Правда несколько лет после обвала 2015-го крутились вокруг 60 и как правило ниже 60, а тут уже закрепляются на уровне 75.
По аналогии с гривной типа долго было вокруг 27, а стало около 34.
Главное же экспортёры и промышленность получат больше фантиков за валюту и меньше уплатят крестьянам крипакам жалованья.
Не изнасиловал народ по любому фронту, значит день пропал зря.
Кто его знает что у них там в голове, пока только напечатали за последнее время через рефинанс 35 ярдов.
Как будет дальше посмотрим, никаких догадок не могу построить, зелёные это януковощи с гранатой в руке.
Если на них махнёт рукой МВФ и открыто заявит, что они их кинули, то могут быть какие угодно варианты, а потом зелёное скажет, главная задача очередным кратным девалом поддержать промышленность(((


И это правильно, по нашему, по хозяйственному!!! Налоги собирать дело тупое и не хитрое, а вот существенно приумножить базу налогообложения, т.е. кратно увеличить число работающих предприятий и число работников, получающих зарплату в Украинской экономике, это посложнее будет. Ранее это получалось только при Кучме и то после 2001 года.

Субъективно замечено начавшееся шевеление промышленных предприятий в Украине, пусть не сильно активное. Но если сравнить с тем, что они постепенно останавливались и исчезали после 2013 года, то момент положительный. Главное превратить это пробное шевеление в устойчивую работу хоть на малых объемах производства. Это позволит стабилизировать внутренний спрос в целом и заработает эффект мультипликатора, что означает следующее - заработавшее производственное предприятие почти гарантированно даст работу еще нескольким десяткам предприятий поменьше, так сказать обслуживающих, а те в свою очередь дадут работу сотням более мелким.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48324 ... ty-podatky
В Україні почали активніше збирати податки
Темпи зростання сукупних податкових надходжень, контрольованих Державною податковою службою (ДПС), за 11 місяців 2020 року, згідно з оперативними даними, склали 10,7%.

Скажем так, теневых денег в стране стало на капельку меньше.
И это правда, как правда и то, что это лишь вершина огромного айсберга.

Тем не менее, горячих денег на валютном рынке стало чуть меньше и по этой причине, ведь все "намытые" оптимизацией бабки едва ли не стопроцентно либо переводились в валюту, либо инвестировались в расширение дела.

Другое дело, что ничего не мешало "перевернуть горы" и уменьшить оптимизаторов не на 10%, а хотя бы на 30% ,на треть, это был бы уже совершенно другой эффект, но для этого надо было бы задеть интересы серьезных людей и иметь сильную команду для работы в этом направлении.
Так что пока что на моменте все та же экономическая деградация, с соответствующими последствиями для валютного рынка.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

скинул сегодня Европейца, не все время же ему подниматься, будет и на Зеленой улице праздник.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 02:02

  vitaliian написав:Будет расти до 1,4 в 2021-2022м


а до 1.6 реально?

  buratinyo написав:Субъективно замечено начавшееся шевеление промышленных предприятий


каких таких предприятий?
Амвросий
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