Будет расти до 1,4 в 2021-2022м
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:44
Будет расти до 1,4 в 2021-2022м
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:46
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:31
И это правильно, по нашему, по хозяйственному!!! Налоги собирать дело тупое и не хитрое, а вот существенно приумножить базу налогообложения, т.е. кратно увеличить число работающих предприятий и число работников, получающих зарплату в Украинской экономике, это посложнее будет. Ранее это получалось только при Кучме и то после 2001 года.
Субъективно замечено начавшееся шевеление промышленных предприятий в Украине, пусть не сильно активное. Но если сравнить с тем, что они постепенно останавливались и исчезали после 2013 года, то момент положительный. Главное превратить это пробное шевеление в устойчивую работу хоть на малых объемах производства. Это позволит стабилизировать внутренний спрос в целом и заработает эффект мультипликатора, что означает следующее - заработавшее производственное предприятие почти гарантированно даст работу еще нескольким десяткам предприятий поменьше, так сказать обслуживающих, а те в свою очередь дадут работу сотням более мелким.
Додано: Чет 03 гру, 2020 00:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48324 ... ty-podatky
В Україні почали активніше збирати податки
Темпи зростання сукупних податкових надходжень, контрольованих Державною податковою службою (ДПС), за 11 місяців 2020 року, згідно з оперативними даними, склали 10,7%.
Скажем так, теневых денег в стране стало на капельку меньше.
И это правда, как правда и то, что это лишь вершина огромного айсберга.
Тем не менее, горячих денег на валютном рынке стало чуть меньше и по этой причине, ведь все "намытые" оптимизацией бабки едва ли не стопроцентно либо переводились в валюту, либо инвестировались в расширение дела.
Другое дело, что ничего не мешало "перевернуть горы" и уменьшить оптимизаторов не на 10%, а хотя бы на 30% ,на треть, это был бы уже совершенно другой эффект, но для этого надо было бы задеть интересы серьезных людей и иметь сильную команду для работы в этом направлении.
Так что пока что на моменте все та же экономическая деградация, с соответствующими последствиями для валютного рынка.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 03 гру, 2020 00:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
скинул сегодня Европейца, не все время же ему подниматься, будет и на Зеленой улице праздник.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 03 гру, 2020 02:02
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