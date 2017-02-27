somilitark написав:

vitaliian написав: somilitark написав: По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю. По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю.

Кому то кушать хочется а идти работать облом вот и качают курс туда сюда. Кому то кушать хочется а идти работать облом вот и качают курс туда сюда.

Так млять во всём копируется сепарская модель поведения.Глобально идём вверх, но качельки устривают знатные, то 81, то 75.5.Причём когда подходил фубль к 81, то вся машина пропаганды пела на все 32 вставленных зуба, что фубль ожидает самое крупное падение, может быть даже 100 за доллар, это не так уж много.Как только увидели, что кто хотел купил по прайсам 80 и выше, качнули вниз и долетели одним махом до 76 и там пасутся уже месяц.Правда несколько лет после обвала 2015-го крутились вокруг 60 и как правило ниже 60, а тут уже закрепляются на уровне 75.По аналогии с гривной типа долго было вокруг 27, а стало около 34.Главное же экспортёры и промышленность получат больше фантиков за валюту и меньше уплатят крестьянам крипакам жалованья.Не изнасиловал народ по любому фронту, значит день пропал зря.Кто его знает что у них там в голове, пока только напечатали за последнее время через рефинанс 35 ярдов.Как будет дальше посмотрим, никаких догадок не могу построить, зелёные это януковощи с гранатой в руке.Если на них махнёт рукой МВФ и открыто заявит, что они их кинули, то могут быть какие угодно варианты, а потом зелёное скажет,(((