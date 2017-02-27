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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6882688368846885>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 275
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
98
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:31

  somilitark написав:
  vitaliian написав:
  somilitark написав:По теме, красивый сегодня МБ, просто нет слов, уже второй подход к 28.60 и резкий облом, совпадение???? Не думаю. :lol:

Кому то кушать хочется а идти работать облом вот и качают курс туда сюда. :arrow:

Так млять во всём копируется сепарская модель поведения.

Глобально идём вверх, но качельки устривают знатные, то 81, то 75.5.
Причём когда подходил фубль к 81, то вся машина пропаганды пела на все 32 вставленных зуба, что фубль ожидает самое крупное падение, может быть даже 100 за доллар, это не так уж много.
Как только увидели, что кто хотел купил по прайсам 80 и выше, качнули вниз и долетели одним махом до 76 и там пасутся уже месяц.

Правда несколько лет после обвала 2015-го крутились вокруг 60 и как правило ниже 60, а тут уже закрепляются на уровне 75.
По аналогии с гривной типа долго было вокруг 27, а стало около 34.
Главное же экспортёры и промышленность получат больше фантиков за валюту и меньше уплатят крестьянам крипакам жалованья.
Не изнасиловал народ по любому фронту, значит день пропал зря.
Кто его знает что у них там в голове, пока только напечатали за последнее время через рефинанс 35 ярдов.
Как будет дальше посмотрим, никаких догадок не могу построить, зелёные это януковощи с гранатой в руке.
Если на них махнёт рукой МВФ и открыто заявит, что они их кинули, то могут быть какие угодно варианты, а потом зелёное скажет, главная задача очередным кратным девалом поддержать промышленность(((


И это правильно, по нашему, по хозяйственному!!! Налоги собирать дело тупое и не хитрое, а вот существенно приумножить базу налогообложения, т.е. кратно увеличить число работающих предприятий и число работников, получающих зарплату в Украинской экономике, это посложнее будет. Ранее это получалось только при Кучме и то после 2001 года.

Субъективно замечено начавшееся шевеление промышленных предприятий в Украине, пусть не сильно активное. Но если сравнить с тем, что они постепенно останавливались и исчезали после 2013 года, то момент положительный. Главное превратить это пробное шевеление в устойчивую работу хоть на малых объемах производства. Это позволит стабилизировать внутренний спрос в целом и заработает эффект мультипликатора, что означает следующее - заработавшее производственное предприятие почти гарантированно даст работу еще нескольким десяткам предприятий поменьше, так сказать обслуживающих, а те в свою очередь дадут работу сотням более мелким.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48324 ... ty-podatky
В Україні почали активніше збирати податки
Темпи зростання сукупних податкових надходжень, контрольованих Державною податковою службою (ДПС), за 11 місяців 2020 року, згідно з оперативними даними, склали 10,7%.

Скажем так, теневых денег в стране стало на капельку меньше.
И это правда, как правда и то, что это лишь вершина огромного айсберга.

Тем не менее, горячих денег на валютном рынке стало чуть меньше и по этой причине, ведь все "намытые" оптимизацией бабки едва ли не стопроцентно либо переводились в валюту, либо инвестировались в расширение дела.

Другое дело, что ничего не мешало "перевернуть горы" и уменьшить оптимизаторов не на 10%, а хотя бы на 30% ,на треть, это был бы уже совершенно другой эффект, но для этого надо было бы задеть интересы серьезных людей и иметь сильную команду для работы в этом направлении.
Так что пока что на моменте все та же экономическая деградация, с соответствующими последствиями для валютного рынка.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

скинул сегодня Европейца, не все время же ему подниматься, будет и на Зеленой улице праздник.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 02:02

  vitaliian написав:Будет расти до 1,4 в 2021-2022м


а до 1.6 реально?

  buratinyo написав:Субъективно замечено начавшееся шевеление промышленных предприятий


каких таких предприятий?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 09:15

Тем временем:

Доллар продолжает падать по отношению к евро, на моменте находясь на отметке 1.212.

Делать однозначные выводы о сегодняшнем движении курса кривны оставим экспертам, в коих недостатка нет.
Я лишь замечу, что сегодня - второй день действия вышеозначенного фактора.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 09:17

  Proofy написав:скинул сегодня Европейца, не все время же ему подниматься, будет и на Зеленой улице праздник.


Смело. В мире аппетиты к рискам на фоне появления вакцин и ожидания роста экономик в 2021 году растут, доллар ещё должен падать. Как сильно и долго - это вопрос. Как минимум 3-6 мес.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 09:43

EUR/USD укрепилась сегодня утром в Азии к максимальному уровню с апреля 2018 года на 1.2124, продолжая развивать недавний бычий пробой уровня 1.20. В целом с начала этого года пара выросла на 8%.

Как поясняют эксперты BK Asset Management, главным драйвером для EUR/USD сейчас являются медвежьи настроения по доллару, улучшение эпидемиологической ситуации в Европе, улучшение европейской макро статистики и рост фондовых рынков.
Аналитики Morgan Stanley также указывают на текущее ослабление бакса, связывая его с ростом «дефицитов-близнецов» в США (дефицит бюджета и платежного баланса). В этой связи в банке ожидают, что в ближайшие 12 месяцев доллар [url]может ослабнуть на 10%[/url].

Тем временем в Европе 10 декабря состоится заседание ЕЦБ, однако регулятор уже анонсировал свои планы по увеличению объемов стимулирования, поэтому рынок уже готов к такому исходу, и он вряд ли негативно отразится на единой валюте.

Таким образом, в целом EUR/USD готова продолжать рост, хотя на этом пути возможны промежуточные откаты.
Сегодня еврозона опубликует данные по розничным продажам и PMI, а США – еженедельную статистику по безработице.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 09:46

слил вчера на хлебушек по 28,46

с утра 7км 28,35/28,45
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:13

ДКСУ

DXY дорога на 80 открыта как ворота. Я думаю Европейца скидывать не стоит, и бакс покупать за грн - тоже.
Особенно учитывая что зима- не сезон для покупок зеленого у нас.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:16

  vladus17 написав:DXY дорога на 80 открыта как ворота. Я думаю Европейца скидывать не стоит, и бакс покупать за грн - тоже.
Особенно учитывая что зима- не сезон для покупок зеленого у нас.

Цього року знову "тепла зима", так що за імпорт гаузу заплатим не дуже.
Як на мене, фактор щодо відносно "міцної" гривні.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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