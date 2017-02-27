Рекомендуем к просмотру
С ув.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41
Тем временем:
Хотя выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и призамедлился, но не остановился; в отличие от прошлой недели входить в новые бумаги они снова не решаются, ситуативно распродавая старые.
- за последний день ( 03 дек к 02 дек ): --0-- ( 74,815 - 74,815 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 03 дек к 26 ноя ): -125 млн ( 74,815 - 74,940 млрд грн )
- за последний месяц ( 03 дек к 03 ноя ): -2.194 млрд ( 74,815 - 77,009 млрд грн )
А вот какие изменения за неделю ( 03 дек к 26 ноя ) по всем категориям:
НБУ: 0
Банки: +1,630 млн
Юр. лица: +1,229 млрд
Физ. лица: +31 млн
Нерезиденты: -125 млн
Всего: +2,766 млрд
Если учесть, что в прошедший вторник было размещено облигаций на 2,766 млрд гривен по номинальной стоимости, то баланс полностью сходится.
Таким образом, единственные нерезиденты, которые на сегодняшний день влияют на наш валютный рынок, - Байден и объявленные им назначенцы, по сумме своих заявлений опустившие доллар к евро до 1.21 и далее, что, в свою очередь, ведет и к ослаблению доллара (но не евро!) к гривне.
----------------------------------------
(Все данные приведены с округлением до одного миллиона грн. Полная картина здесь:
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|