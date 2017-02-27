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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6882688368846885

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 275
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
98
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41

Уважаемые коллеги!

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Украинские факторы влияния на валютный рынок

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41

Тем временем:

Хотя выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и призамедлился, но не остановился; в отличие от прошлой недели входить в новые бумаги они снова не решаются, ситуативно распродавая старые.

- за последний день ( 03 дек к 02 дек ): --0-- ( 74,815 - 74,815 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 03 дек к 26 ноя ): -125 млн ( 74,815 - 74,940 млрд грн )
- за последний месяц ( 03 дек к 03 ноя ): -2.194 млрд ( 74,815 - 77,009 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 03 дек к 26 ноя ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +1,630 млн
Юр. лица: +1,229 млрд
Физ. лица: +31 млн
Нерезиденты: -125 млн
Всего: +2,766 млрд

Если учесть, что в прошедший вторник было размещено облигаций на 2,766 млрд гривен по номинальной стоимости, то баланс полностью сходится.

Таким образом, единственные нерезиденты, которые на сегодняшний день влияют на наш валютный рынок, - Байден и объявленные им назначенцы, по сумме своих заявлений опустившие доллар к евро до 1.21 и далее, что, в свою очередь, ведет и к ослаблению доллара (но не евро!) к гривне.

----------------------------------------
(Все данные приведены с округлением до одного миллиона грн. Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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