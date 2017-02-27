Рекомендуем к просмотру
С ув.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41
Тем временем:
Хотя выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и призамедлился, но не остановился; в отличие от прошлой недели входить в новые бумаги они снова не решаются, ситуативно распродавая старые.
- за последний день ( 03 дек к 02 дек ): --0-- ( 74,815 - 74,815 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 03 дек к 26 ноя ): -125 млн ( 74,815 - 74,940 млрд грн )
- за последний месяц ( 03 дек к 03 ноя ): -2.194 млрд ( 74,815 - 77,009 млрд грн )
А вот какие изменения за неделю ( 03 дек к 26 ноя ) по всем категориям:
НБУ: 0
Банки: +1,630 млн
Юр. лица: +1,229 млрд
Физ. лица: +31 млн
Нерезиденты: -125 млн
Всего: +2,766 млрд
Если учесть, что в прошедший вторник было размещено облигаций на 2,766 млрд гривен по номинальной стоимости, то баланс полностью сходится.
Таким образом, единственные нерезиденты, которые на сегодняшний день влияют на наш валютный рынок, - Байден и объявленные им назначенцы, по сумме своих заявлений опустившие доллар к евро до 1.21 и далее, что, в свою очередь, ведет и к ослаблению доллара (но не евро!) к гривне.
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(Все данные приведены с округлением до одного миллиона грн. Полная картина здесь:
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:30
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.12.2020....................28,2931
Гривна укрепилась на 14 копеек.
Отрабатывая падение доллара в мире и эмоции от вчерашнего падения Рыжика, открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек и раньше обычного начали активно торговать. Немного постояв, к 11 выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2 копеек. Немного подумав, снова сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. К 12 выросли на 5 копеек. Этот рост пока не достиг размеров вчерашнего падения после окончания реальной части торгов. Сейчас рынок ликвидирует последствия вчерашнего хулиганства.
Евро начал сессию со снижения, а сейчас вернулся к утренним максимумам.
В мире доллар также оттолкнулся от минимума, который был достигнут около 10 часов и немного подрос.
Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на 6 копеек выше уровня открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли на очень близкую к вчерашнему сокращению величину. Рост произошел в равной степени за счет расходов казначейства и сокращения объемов суточных сертификатов. Остальные факторы были незначительными.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 393.3 до 502.4 млн. Обороты чистые и весьма приличные. По результатам нескольких последних сессий создается впечатление, что провал второй половины ноября пройден, и обороты вернулись на привычный уровень. Клиентское предложение сократилось, а спрос вырос. Перевес стал значительным и вполне соответствует росту, который мы во вторник наблюдали.
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пишут "доллар обновил многолетние минимумы", а в обменках всё так же 28,5. И даже на МБУ не 27,99. Где ж ваша ракета, товарищи?
Надеюсь товарищи понимают что вопрос риторический.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:48
Я купил по 34.28 на большую сумму
думаю продать по 34.20
кто как думает?
ВЕСЬ теханализ горит - активно покупать.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 03 гру, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:33
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:38
да
34.2 - если будет коррекция и гривна в низ, но видно что уже на вверх межбанк
EUR/UAH
34,3515 +0,0596 +0,17%
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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