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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6882688368846885

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 275
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
98
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41

Уважаемые коллеги!

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Украинские факторы влияния на валютный рынок

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41

Тем временем:

Хотя выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и призамедлился, но не остановился; в отличие от прошлой недели входить в новые бумаги они снова не решаются, ситуативно распродавая старые.

- за последний день ( 03 дек к 02 дек ): --0-- ( 74,815 - 74,815 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 03 дек к 26 ноя ): -125 млн ( 74,815 - 74,940 млрд грн )
- за последний месяц ( 03 дек к 03 ноя ): -2.194 млрд ( 74,815 - 77,009 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 03 дек к 26 ноя ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +1,630 млн
Юр. лица: +1,229 млрд
Физ. лица: +31 млн
Нерезиденты: -125 млн
Всего: +2,766 млрд

Если учесть, что в прошедший вторник было размещено облигаций на 2,766 млрд гривен по номинальной стоимости, то баланс полностью сходится.

Таким образом, единственные нерезиденты, которые на сегодняшний день влияют на наш валютный рынок, - Байден и объявленные им назначенцы, по сумме своих заявлений опустившие доллар к евро до 1.21 и далее, что, в свою очередь, ведет и к ослаблению доллара (но не евро!) к гривне.

----------------------------------------
(Все данные приведены с округлением до одного миллиона грн. Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.12.2020....................28,2931
Гривна укрепилась на 14 копеек.
Отрабатывая падение доллара в мире и эмоции от вчерашнего падения Рыжика, открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек и раньше обычного начали активно торговать. Немного постояв, к 11 выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2 копеек. Немного подумав, снова сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. К 12 выросли на 5 копеек. Этот рост пока не достиг размеров вчерашнего падения после окончания реальной части торгов. Сейчас рынок ликвидирует последствия вчерашнего хулиганства.
Евро начал сессию со снижения, а сейчас вернулся к утренним максимумам.
В мире доллар также оттолкнулся от минимума, который был достигнут около 10 часов и немного подрос.
Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на 6 копеек выше уровня открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли на очень близкую к вчерашнему сокращению величину. Рост произошел в равной степени за счет расходов казначейства и сокращения объемов суточных сертификатов. Остальные факторы были незначительными.

Во вторник объем валютного рынка вырос с 393.3 до 502.4 млн. Обороты чистые и весьма приличные. По результатам нескольких последних сессий создается впечатление, что провал второй половины ноября пройден, и обороты вернулись на привычный уровень. Клиентское предложение сократилось, а спрос вырос. Перевес стал значительным и вполне соответствует росту, который мы во вторник наблюдали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пишут "доллар обновил многолетние минимумы", а в обменках всё так же 28,5. И даже на МБУ не 27,99. Где ж ваша ракета, товарищи?

Надеюсь товарищи понимают что вопрос риторический. :wink:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:48

Я купил по 34.28 на большую сумму

думаю продать по 34.20 :)

кто как думает?

ВЕСЬ теханализ горит - активно покупать.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 03 гру, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:33

  proftpd66 написав:Я купил по 33.28 на большую сумму
думаю продать по 33.20 :)

34.20?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:38

  centurionus написав:
  proftpd66 написав:Я купил по 33.28 на большую сумму
думаю продать по 33.20 :)

34.20?


:mrgreen: да
34.2 - если будет коррекция и гривна в низ, но видно что уже на вверх межбанк

EUR/UAH
34,3515 +0,0596 +0,17%
https://ru.investing.com/currencies/eur-uah

Зображення
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 6882688368846885
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