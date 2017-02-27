Додано: Чет 03 гру, 2020 12:30

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

03.12.2020....................28,2931

Гривна укрепилась на 14 копеек.

Отрабатывая падение доллара в мире и эмоции от вчерашнего падения Рыжика, открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек и раньше обычного начали активно торговать. Немного постояв, к 11 выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2 копеек. Немного подумав, снова сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. К 12 выросли на 5 копеек. Этот рост пока не достиг размеров вчерашнего падения после окончания реальной части торгов. Сейчас рынок ликвидирует последствия вчерашнего хулиганства.

Евро начал сессию со снижения, а сейчас вернулся к утренним максимумам.

В мире доллар также оттолкнулся от минимума, который был достигнут около 10 часов и немного подрос.

Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на 6 копеек выше уровня открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах выросли на очень близкую к вчерашнему сокращению величину. Рост произошел в равной степени за счет расходов казначейства и сокращения объемов суточных сертификатов. Остальные факторы были незначительными.



Во вторник объем валютного рынка вырос с 393.3 до 502.4 млн. Обороты чистые и весьма приличные. По результатам нескольких последних сессий создается впечатление, что провал второй половины ноября пройден, и обороты вернулись на привычный уровень. Клиентское предложение сократилось, а спрос вырос. Перевес стал значительным и вполне соответствует росту, который мы во вторник наблюдали.