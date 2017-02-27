Хотя выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и призамедлился, но не остановился; в отличие от прошлой недели входить в новые бумаги они снова не решаются, ситуативно распродавая старые.
- за последний день ( 03 дек к 02 дек ): --0-- ( 74,815 - 74,815 млрд грн ) - за посленюю неделю ( 03 дек к 26 ноя ): -125 млн ( 74,815 - 74,940 млрд грн ) - за последний месяц ( 03 дек к 03 ноя ): -2.194 млрд ( 74,815 - 77,009 млрд грн )
А вот какие изменения за неделю ( 03 дек к 26 ноя ) по всем категориям:
НБУ: 0 Банки: +1,630 млн Юр. лица: +1,229 млрд Физ. лица: +31 млн Нерезиденты: -125 млн Всего: +2,766 млрд
Если учесть, что в прошедший вторник было размещено облигаций на 2,766 млрд гривен по номинальной стоимости, то баланс полностью сходится.
Таким образом, единственные нерезиденты, которые на сегодняшний день влияют на наш валютный рынок, - Байден и объявленные им назначенцы, по сумме своих заявлений опустившие доллар к евро до 1.21 и далее, что, в свою очередь, ведет и к ослаблению доллара (но не евро!) к гривне.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 03.12.2020....................28,2931 Гривна укрепилась на 14 копеек. Отрабатывая падение доллара в мире и эмоции от вчерашнего падения Рыжика, открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек и раньше обычного начали активно торговать. Немного постояв, к 11 выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2 копеек. Немного подумав, снова сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. К 12 выросли на 5 копеек. Этот рост пока не достиг размеров вчерашнего падения после окончания реальной части торгов. Сейчас рынок ликвидирует последствия вчерашнего хулиганства. Евро начал сессию со снижения, а сейчас вернулся к утренним максимумам. В мире доллар также оттолкнулся от минимума, который был достигнут около 10 часов и немного подрос. Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на 6 копеек выше уровня открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах выросли на очень близкую к вчерашнему сокращению величину. Рост произошел в равной степени за счет расходов казначейства и сокращения объемов суточных сертификатов. Остальные факторы были незначительными.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 393.3 до 502.4 млн. Обороты чистые и весьма приличные. По результатам нескольких последних сессий создается впечатление, что провал второй половины ноября пройден, и обороты вернулись на привычный уровень. Клиентское предложение сократилось, а спрос вырос. Перевес стал значительным и вполне соответствует росту, который мы во вторник наблюдали.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............03.12.2020..........04.12.2020 дата розрахунку.............02.12.2020...........03.12.2020 Євро................................34,316.................34,4047...+0.26% Долар США.....................28,4367................28,3038...-0.47% После полудня доллар отыграл 1 копейку. Отрабатывая падение доллара в мире и эмоции от вчерашнего падения Рыжика, открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек и раньше обычного начали активно торговать. Немного постояв, к 11 выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2 копеек. Немного подумав, снова сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. К 12 выросли на 5 копеек. Этот рост пока не достиг размеров вчерашнего падения после окончания реальной части торгов. Сейчас рынок ликвидирует последствия вчерашнего хулиганства. Евро начал сессию со снижения, а сейчас вернулся к утренним максимумам. В мире доллар также оттолкнулся от минимума, который был достигнут около 10 часов и немного подрос. Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на 6 копеек выше уровня открытия. После 12 начались мелкие, но частые колебания. До обеда успели опуститься на копейку, вырасти на 2 копейки и снова опуститься на копейку. После обеда уверенно пошли вниз. Менее, чем за час, ко времени фиксации официального курса упали на 6 копеек. Т.к. обороты после обеда обычно уже не очень большие, это снижение похоже на реакцию на возобновившееся после полудня падение доллара. Евро весь обед полз вверх. Официальный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2900. За день опустились на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия, вернувшись на уровень открытия. После первого "закрытия" сессии продолжаем смотреть вниз.
Этот день в истории: 2019 - 23.9392 (-2) +437 2018 - 28.1727 (-5) +13
Видатки Пенсійного фонду за січень-листопад цьогоріч перевищили доходи на 18,4 мільярда гривень, у листопаді - на 1,1 мільярда.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.
Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 251 мільярд, тобто 60%. У 2019 ця частка становила 55,5%.
Загалом, за 11 місяців цьогоріч Фонд отримав 417 мільярдів гривень, з яких 166 мільярдів - кошти держбюджету.
Видатки за цей період становили 435,3 мільярда. Таким чином, дефіцит сягає 18,4 мільярда гривень.
З початку року Фонд отримав на 19,4 мільярда гривень менше від планових надходжень по Єдиному соцвнеску, у листопаді - на 1,5 мільярда менше.
Видатки у листопаді знову перевищили надходження: 40 мільярдів проти 38,9 мільярда гривень. Раніше повідомлялось, що жовтень став першим місяцем року, де доходи Пенсійного фонду зрівнялися з видатками.