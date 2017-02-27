Хотя выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ и призамедлился, но не остановился; в отличие от прошлой недели входить в новые бумаги они снова не решаются, ситуативно распродавая старые.
- за последний день ( 03 дек к 02 дек ): --0-- ( 74,815 - 74,815 млрд грн ) - за посленюю неделю ( 03 дек к 26 ноя ): -125 млн ( 74,815 - 74,940 млрд грн ) - за последний месяц ( 03 дек к 03 ноя ): -2.194 млрд ( 74,815 - 77,009 млрд грн )
А вот какие изменения за неделю ( 03 дек к 26 ноя ) по всем категориям:
НБУ: 0 Банки: +1,630 млн Юр. лица: +1,229 млрд Физ. лица: +31 млн Нерезиденты: -125 млн Всего: +2,766 млрд
Если учесть, что в прошедший вторник было размещено облигаций на 2,766 млрд гривен по номинальной стоимости, то баланс полностью сходится.
Таким образом, единственные нерезиденты, которые на сегодняшний день влияют на наш валютный рынок, - Байден и объявленные им назначенцы, по сумме своих заявлений опустившие доллар к евро до 1.21 и далее, что, в свою очередь, ведет и к ослаблению доллара (но не евро!) к гривне.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 03.12.2020....................28,2931 Гривна укрепилась на 14 копеек. Отрабатывая падение доллара в мире и эмоции от вчерашнего падения Рыжика, открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек и раньше обычного начали активно торговать. Немного постояв, к 11 выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2 копеек. Немного подумав, снова сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. К 12 выросли на 5 копеек. Этот рост пока не достиг размеров вчерашнего падения после окончания реальной части торгов. Сейчас рынок ликвидирует последствия вчерашнего хулиганства. Евро начал сессию со снижения, а сейчас вернулся к утренним максимумам. В мире доллар также оттолкнулся от минимума, который был достигнут около 10 часов и немного подрос. Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на 6 копеек выше уровня открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах выросли на очень близкую к вчерашнему сокращению величину. Рост произошел в равной степени за счет расходов казначейства и сокращения объемов суточных сертификатов. Остальные факторы были незначительными.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 393.3 до 502.4 млн. Обороты чистые и весьма приличные. По результатам нескольких последних сессий создается впечатление, что провал второй половины ноября пройден, и обороты вернулись на привычный уровень. Клиентское предложение сократилось, а спрос вырос. Перевес стал значительным и вполне соответствует росту, который мы во вторник наблюдали.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............03.12.2020..........04.12.2020 дата розрахунку.............02.12.2020...........03.12.2020 Євро................................34,316.................34,4047...+0.26% Долар США.....................28,4367................28,3038...-0.47% После полудня доллар отыграл 1 копейку. Отрабатывая падение доллара в мире и эмоции от вчерашнего падения Рыжика, открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек и раньше обычного начали активно торговать. Немного постояв, к 11 выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2 копеек. Немного подумав, снова сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. К 12 выросли на 5 копеек. Этот рост пока не достиг размеров вчерашнего падения после окончания реальной части торгов. Сейчас рынок ликвидирует последствия вчерашнего хулиганства. Евро начал сессию со снижения, а сейчас вернулся к утренним максимумам. В мире доллар также оттолкнулся от минимума, который был достигнут около 10 часов и немного подрос. Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на 6 копеек выше уровня открытия. После 12 начались мелкие, но частые колебания. До обеда успели опуститься на копейку, вырасти на 2 копейки и снова опуститься на копейку. После обеда уверенно пошли вниз. Менее, чем за час, ко времени фиксации официального курса упали на 6 копеек. Т.к. обороты после обеда обычно уже не очень большие, это снижение похоже на реакцию на возобновившееся после полудня падение доллара. Евро весь обед полз вверх. Официальный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2900. За день опустились на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия, вернувшись на уровень открытия. После первого "закрытия" сессии продолжаем смотреть вниз.
Этот день в истории: 2019 - 23.9392 (-2) +437 2018 - 28.1727 (-5) +13
Отдельные персонажи каких много в правительстве и не только почему-то предлагают мочить с начала ту небольшую кошку или собаку, ту что в конце, но с пулемётом бросаются в защиту динозавров и медведей, видимо надеясь, что до них очередь не дойдёт. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/26/629473/
Хотів би звернути увагу на наступне 1 Давайте прикинемо так звані річні втрати бюджету(візьмемо середнє значення) Офшори_______________57 Контрабанда__________48 Конвертаційні________13 Скрутки______________11 Контрафакт___________10 ФОП(найняті)_________4 ФОП(прибуток)________2 Заниження оборотів___1 Всього_______________146 млрд грн в рік 2 Статки 100 набагатших = приблизно 20 млрд доларів=560млрд грн 3 Якщо припустити що 30 років кралось по 146 млрд грн = 4380 млрд грн( в сьогоднішніх цифрах) , то 560/4380= 13%
Таким чином Ми повинні припустити що а - або цифри крадіжок завищені у 7 разів б - або олігархи присвоювали 1/7 , а 6/7 присвоювали інші верстви населення України
Як правило істина десь посередині, або існує ще якесь логічне пояснення цим нестиковкам...
budivelnik написав:2 Статки 100 набагатших = приблизно 20 млрд доларів=560млрд грн
Это только то, о чем известно - т.е. то, что находится в твердой физической форме и в Украине. О размерах швейцарских счетов и трастовых вложений в зарубежные акции, недвижимость и пр. мало что известно даже журналистам Форбса. Плюс крупных воров не сто, а пару тысяч
budivelnik написав:3 Якщо припустити що 30 років кралось по 146 млрд грн = 4380 млрд грн( в сьогоднішніх цифрах) , то 560/4380= 13%
И есть еще понятие некапитализируемых расходов. Например, взять в аренду яхту и мотнуть на Карибы, спустить деньги в казино Монако. В конце концов купить себе Роллс-Ройс, жене Бентли, водиле детей в садик возить - Ку7, охране - 2 "кубика". А потом все это еще и обновляй каждые 5 лет...
Ошибки в бизнесе - сюда же. В оценке текущего состояния их нет, но, технически, деньги были уплачены