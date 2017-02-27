Додано: Чет 03 гру, 2020 16:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............03.12.2020..........04.12.2020

дата розрахунку.............02.12.2020...........03.12.2020

Євро................................34,316.................34,4047...+0.26%

Долар США.....................28,4367................28,3038...-0.47%

После полудня доллар отыграл 1 копейку.

Отрабатывая падение доллара в мире и эмоции от вчерашнего падения Рыжика, открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек и раньше обычного начали активно торговать. Немного постояв, к 11 выросли на 1.5 копейки и расширили спред до 2 копеек. Немного подумав, снова сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. К 12 выросли на 5 копеек. Этот рост пока не достиг размеров вчерашнего падения после окончания реальной части торгов. Сейчас рынок ликвидирует последствия вчерашнего хулиганства.

Евро начал сессию со снижения, а сейчас вернулся к утренним максимумам.

В мире доллар также оттолкнулся от минимума, который был достигнут около 10 часов и немного подрос.

Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на 6 копеек выше уровня открытия.

После 12 начались мелкие, но частые колебания. До обеда успели опуститься на копейку, вырасти на 2 копейки и снова опуститься на копейку. После обеда уверенно пошли вниз. Менее, чем за час, ко времени фиксации официального курса упали на 6 копеек. Т.к. обороты после обеда обычно уже не очень большие, это снижение похоже на реакцию на возобновившееся после полудня падение доллара. Евро весь обед полз вверх.

Официальный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2900. За день опустились на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия, вернувшись на уровень открытия.

После первого "закрытия" сессии продолжаем смотреть вниз.



Этот день в истории:

2019 - 23.9392 (-2) +437

2018 - 28.1727 (-5) +13



2017 - 27.0543 (-10)

2016 - 25.8987 (+24)