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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6884688568866887>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 276
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:51

Так крали не тiльки 100 найбагатших.Є багато тих,хто живе собі скромно в Лондоні або під Києвом в невеличких "хатинках",та віщипує трохи від грошових потоків)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:52

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Статки 100 набагатших = приблизно 20 млрд доларів=560млрд грн
Это только то, о чем известно - т.е. то, что находится в твердой физической форме и в Украине. О размерах швейцарских счетов и трастовых вложений в зарубежные акции, недвижимость и пр. мало что известно даже журналистам Форбса. Плюс крупных воров не сто, а пару тысяч
  budivelnik написав:3 Якщо припустити що 30 років кралось по 146 млрд грн = 4380 млрд грн( в сьогоднішніх цифрах) , то 560/4380= 13%
И есть еще понятие некапитализируемых расходов. Например, взять в аренду яхту и мотнуть на Карибы, спустить деньги в казино Монако. В конце концов купить себе Роллс-Ройс, жене Бентли, водиле детей в садик возить - Ку7, охране - 2 "кубика". А потом все это еще и обновляй каждые 5 лет...
Ошибки в бизнесе - сюда же. В оценке текущего состояния их нет, но, технически, деньги были уплачены
Давайте по порядку
1 Можливо все не вказане, але навіщо тоді Форбс? По якому визначають гроші в Біла Гейтса чи Ілона Маска?
Якщо по Форбсу - нашим не все дописали , то виходить що й тим також...
2 Куди поділись кошти згенеровані цими бізнесами за 30 років?
Я звичайно мілка сошка , але
а - розмір податків все одно менший від розміру доходів на які ці податки нараховані в абсолютному вимірі
б - навіть у мене розмір капіталу вищий в рази від сум недоплачених(оптимізованих) мною податків , по тій простій причині що складається з заробленого+недоплаченого
У нас виходить що недоплачено 4360 млрд грн..., а капіталу на 560 млрд грн?
Чому Ви вважаєте що в олігархів по іншому?
3 Помилки в бізнесі...
Тут взагалі треш
Ви вважаєте що реально зможе існувати бізнес який
а - краде у 7 разів більше ніж заощаджує
б - помиляється на суми у 7 разів вищі
в - і при цьому нічого не заробляє десятки років?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 03 гру, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:58

  heineken написав:Так крали не тiльки 100 найбагатших.Є багато тих,хто живе собі скромно в Лондоні або під Києвом в невеличких "хатинках",та віщипує трохи від грошових потоків)
Нічого не маю проти такої постановки питання..
Але тоді
1 Тих 100 осіб які на виду - вкрали за 30 років на 20 млрд доларів і при цьому як припускає Зрадіо нічого не заробляли від поточної діяльності своїх бізнесів крім тих сум які вкрали
2 У нас залишилось ще 150 млрд доларів,які вже на Вашу думку вкрали при-Кияни, або при-Лондонці , при цьому статки 101 найбагатшого по Форбсу - менше 100 млн доларів , тобто у наступних ще менші....
Нехай середній статок у цій групі 2 млн доларів , тоді виходить що їх
150 000 000 000 / 2 000 000=75 000 осіб
Чи не здається Вам що це якось забагато ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:01

  flyman написав:
  centurionus написав:
  proftpd66 написав:Я купил по 33.28 на большую сумму
думаю продать по 33.20 :)

34.20?

здав соточку ПА34.14 на олів"є і шампусік

через неделю начнется массовый слив на оливэ шампусик и подарочки
на стол - средний чек 150 долл
на подарочки - средний чек - 200 долл

итого, в украине 15 млн семей * 350 баксов = 5,250 ярда - и это слив до конца года

просядем бакс сильно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:05

Шмыгаль вроде еврооблигации собрался продавать. Это уже агония? И по чем он займет, под 9,85% как Гройсман или сразу под 13% как Азиров? Там же лопухов нет, которых можно ипотекой дурить :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 03 гру, 2020 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:07

  Олежан написав:
  flyman написав:здав соточку ПА34.14 на олів"є і шампусік

через неделю начнется массовый слив на оливэ шампусик и подарочки
на стол - средний чек 150 долл
на подарочки - средний чек - 200 долл

итого, в украине 15 млн семей * 350 баксов = 5,250 ярда - и это слив до конца года

просядем бакс сильно

забув, дякую, що нагадали.
прийдеться ще пісятку на подарки

5 ярдов, думаю нє,
але 500 лям - як два пальця об асфальт.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:17

  Олежан написав:
  flyman написав:
  centurionus написав:34.20?

здав соточку ПА34.14 на олів"є і шампусік

через неделю начнется массовый слив на оливэ шампусик и подарочки
на стол - средний чек 150 долл
на подарочки - средний чек - 200 долл

итого, в украине 15 млн семей * 350 баксов = 5,250 ярда - и это слив до конца года

просядем бакс сильно


а гривневую зарплату уже никто не получает. :lol:
И все прямо сильно раскидываются на подарочки.
так что 5 млрд - это конечно загнули, но около миллиарда наверное таки есть. :roll:

пс. и как то все предыдущие года, кроме 2019 это сильно не продавливало курс вниз.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 гру, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:18

"Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то (Б) бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) – это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря (В) выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода", – заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что до конца года также запланированы несколько аукционов по (Г) размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По словам Шмыгаля, в целом объемы заимствований до конца года могут составить 50-60 млрд грн и около $1 млрд.

----

План Б, В, Г озвучили. Но всегда в уме держим план на букву Д :mrgreen: :wink:
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 03 гру, 2020 18:24, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:20

  flyman написав:
  centurionus написав:
  proftpd66 написав:Я купил по 33.28 на большую сумму
думаю продать по 33.20 :)

34.20?

здав соточку ПА34.14 на олів"є і шампусік

продешевил...
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:23

  Олежан написав:через неделю начнется массовый слив на оливэ шампусик и подарочки
на стол - средний чек 150 долл
на подарочки - средний чек - 200 долл

итого, в украине 15 млн семей * 350 баксов = 5,250 ярда - и это слив до конца года

просядем бакс сильно


Как минимум половина шампусиков и подарочков приедет в натуральном виде вместе с заробитчанами.
Вторую половину купят тут местные за гривну. :)
После праздников торгаши начнут гривну переводить в бакс. Максимум курса в районе 20 января.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 03 гру, 2020 18:29, всього редагувалось 2 разів.
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