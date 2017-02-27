Додано: Чет 03 гру, 2020 18:18

(Б) бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) – это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря (В) выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода", – заявил Шмыгаль.



Он уточнил, что до конца года также запланированы несколько аукционов по (Г) размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).



По словам Шмыгаля, в целом объемы заимствований до конца года могут составить 50-60 млрд грн и около $1 млрд.



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План Б, В, Г озвучили. Но всегда в уме держим план на букву Д "Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, тобридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) – это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабрявыйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода", – заявил Шмыгаль.Он уточнил, что до конца года также запланированы несколько аукционов поразмещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).По словам Шмыгаля, в целом объемы заимствований до конца года могут составить 50-60 млрд грн и около $1 млрд.----План Б, В, Г озвучили. Но всегда в уме держим план на букву

Востаннє редагувалось Moneta в Чет 03 гру, 2020 18:24, всього редагувалось 2 разів.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.