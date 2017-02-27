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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:51
Так крали не тiльки 100 найбагатших.Є багато тих,хто живе собі скромно в Лондоні або під Києвом в невеличких "хатинках",та віщипує трохи від грошових потоків)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:52
Давайте по порядку
1 Можливо все не вказане, але навіщо тоді Форбс? По якому визначають гроші в Біла Гейтса чи Ілона Маска?
Якщо по Форбсу - нашим не все дописали , то виходить що й тим також...
2 Куди поділись кошти згенеровані цими бізнесами за 30 років?
Я звичайно мілка сошка , але
а - розмір податків все одно менший від розміру доходів на які ці податки нараховані в абсолютному вимірі
б - навіть у мене розмір капіталу вищий в рази від сум недоплачених(оптимізованих) мною податків , по тій простій причині що складається з заробленого+недоплаченого
У нас виходить що недоплачено 4360 млрд грн..., а капіталу на 560 млрд грн?
Чому Ви вважаєте що в олігархів по іншому?
3 Помилки в бізнесі...
Тут взагалі треш
Ви вважаєте що реально зможе існувати бізнес який
а - краде у 7 разів більше ніж заощаджує
б - помиляється на суми у 7 разів вищі
в - і при цьому нічого не заробляє десятки років?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 03 гру, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:58
Нічого не маю проти такої постановки питання..
Але тоді
1 Тих 100 осіб які на виду - вкрали за 30 років на 20 млрд доларів і при цьому як припускає Зрадіо нічого не заробляли від поточної діяльності своїх бізнесів крім тих сум які вкрали
2 У нас залишилось ще 150 млрд доларів,які вже на Вашу думку вкрали при-Кияни, або при-Лондонці , при цьому статки 101 найбагатшого по Форбсу - менше 100 млн доларів , тобто у наступних ще менші....
Нехай середній статок у цій групі 2 млн доларів , тоді виходить що їх
150 000 000 000 / 2 000 000=75 000 осіб
Чи не здається Вам що це якось забагато ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:01
через неделю начнется массовый слив на оливэ шампусик и подарочки
на стол - средний чек 150 долл
на подарочки - средний чек - 200 долл
итого, в украине 15 млн семей * 350 баксов = 5,250 ярда - и это слив до конца года
просядем бакс сильно
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:05
Шмыгаль вроде еврооблигации собрался продавать. Это уже агония? И по чем он займет, под 9,85% как Гройсман или сразу под 13% как Азиров? Там же лопухов нет, которых можно ипотекой дурить
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 03 гру, 2020 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:07
забув, дякую, що нагадали.
прийдеться ще пісятку на подарки
5 ярдов, думаю нє,
але 500 лям - як два пальця об асфальт.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:17
а гривневую зарплату уже никто не получает.
И все прямо сильно раскидываются на подарочки.
так что 5 млрд - это конечно загнули, но около миллиарда наверное таки есть.
пс. и как то все предыдущие года, кроме 2019 это сильно не продавливало курс вниз.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 гру, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:18
"Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то (Б) бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) – это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря (В) выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода", – заявил Шмыгаль.
Он уточнил, что до конца года также запланированы несколько аукционов по (Г) размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
По словам Шмыгаля, в целом объемы заимствований до конца года могут составить 50-60 млрд грн и около $1 млрд.
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План Б, В, Г озвучили. Но всегда в уме держим план на букву Д
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 03 гру, 2020 18:24, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:20
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:23
Как минимум половина шампусиков и подарочков приедет в натуральном виде вместе с заробитчанами.
Вторую половину купят тут местные за гривну.
После праздников торгаши начнут гривну переводить в бакс. Максимум курса в районе 20 января.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 03 гру, 2020 18:29, всього редагувалось 2 разів.
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