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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6884688568866887

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 276
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:26

  flyman написав:
  Олежан написав:через неделю начнется массовый слив на оливэ шампусик и подарочки
на стол - средний чек 150 долл
на подарочки - средний чек - 200 долл

итого, в украине 15 млн семей * 350 баксов = 5,250 ярда - и это слив до конца года

просядем бакс сильно

забув, дякую, що нагадали.
прийдеться ще пісятку на подарки

5 ярдов, думаю нє,
але 500 лям - як два пальця об асфальт.

НБУ напечатает и даст правительству под конец года 100 млрд грн, чтоб закрыть дыру в бюджете, по текущему курсу это $3,5 млрд. А вы все подарочки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:29

  Zebra написав:НБУ напечатает и даст правительству под конец года 100 млрд грн, чтоб закрыть дыру в бюджете, по текущему курсу это $3,5 млрд. А вы все подарочки.

В ноябрю напічатав около 30, за год 120+, а тут в дікабрю прям 100 і ні цента менше.
гагага
Зєбра на Миколайчика чекає курс ПА40 і під йолку папісят
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6884688568866887
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