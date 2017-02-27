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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:26
flyman написав: Олежан написав:
через неделю начнется массовый слив на оливэ шампусик и подарочки
на стол - средний чек 150 долл
на подарочки - средний чек - 200 долл
итого, в украине 15 млн семей * 350 баксов = 5,250 ярда - и это слив до конца года
просядем бакс сильно
забув, дякую, що нагадали.
прийдеться ще пісятку на подарки
5 ярдов, думаю нє,
але 500 лям - як два пальця об асфальт.
НБУ напечатает и даст правительству под конец года 100 млрд грн, чтоб закрыть дыру в бюджете, по текущему курсу это $3,5 млрд. А вы все подарочки.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:29
Zebra написав:
НБУ напечатает и даст правительству под конец года 100 млрд грн, чтоб закрыть дыру в бюджете, по текущему курсу это $3,5 млрд. А вы все подарочки.
В ноябрю напічатав около 30, за год 120+, а тут в дікабрю прям 100 і ні цента менше.
гагага
Зєбра на Миколайчика чекає курс ПА40 і під йолку папісят
https://fi202x.blogspot.com/
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