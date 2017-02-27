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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6884688568866887

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 276
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:26

  flyman написав:
  Олежан написав:через неделю начнется массовый слив на оливэ шампусик и подарочки
на стол - средний чек 150 долл
на подарочки - средний чек - 200 долл

итого, в украине 15 млн семей * 350 баксов = 5,250 ярда - и это слив до конца года

просядем бакс сильно

забув, дякую, що нагадали.
прийдеться ще пісятку на подарки

5 ярдов, думаю нє,
але 500 лям - як два пальця об асфальт.

НБУ напечатает и даст правительству под конец года 100 млрд грн, чтоб закрыть дыру в бюджете, по текущему курсу это $3,5 млрд. А вы все подарочки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:29

  Zebra написав:НБУ напечатает и даст правительству под конец года 100 млрд грн, чтоб закрыть дыру в бюджете, по текущему курсу это $3,5 млрд. А вы все подарочки.

В ноябрю напічатав около 30, за год 120+, а тут в дікабрю прям 100 і ні цента менше.
гагага
Зєбра на Миколайчика чекає курс ПА40 і під йолку папісят
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:37

  Moneta написав:Шмыгаль вроде еврооблигации собрался продавать. Это уже агония? И по чем он займет, под 9,85% как Гройсман или сразу под 13% как Азиров? Там же лопухов нет, которых можно ипотекой дурить :mrgreen:


Сейчас временно таки неплохое окно для размещения бондов - можно и под 7% заскочить. Например, 7,375% 17/32 бумаги торгуются на 9% дороже номинала, что редко им свойственно.

Но это временное явление - короткая эйфория на новостях о начале вакцинации и победе Байдена. Пока Шмыгаль будет уповать на бридж-кредиты от международных организаций, финансовые рынки снова уйдут в пике и кредитоваться придется значительно дороже, или из-под печатного станка...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очередной особый цинизм от власти, будут брать валюту по 7% и выше, плюс всегда не понятно какие чаевые\комиссии оставляют. Реальная процентная ставка не ясна.
Зато по депозитам в гривне в госах дают меньше, причём ещё почти 20% отщипывают с этих крох, причём иногда уже со 100 000 гривен требуют доказательства " происхождения средств", да и зачем нагребаться этих удавок, если у вас больше 26 ярдов резервов?
Снижайтесь до 20, всё равно правило иметь резервы больше трёх месяцев импорта будет выполнено.
Чую там просто под мировые гарантии ахметкам со слепым трастам наливают, а не "нерезидентам".
Мало им монополий и прочих плюшек, ещё и новую тему долгов под космические проценты намутили.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:приедет в натуральном виде вместе с заробитчанами.


із 24 повний стоп
кордони на замок
хто куди приїде?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:15

  greenozon написав:
  andrein написав:приедет в натуральном виде вместе с заробитчанами.


із 24 повний стоп
кордони на замок
хто куди приїде?

Полный стоп для крепостных
На новогодние и рождественские праздники наши нардепы и министры улетают на моря и океаны в теплые страны.
К примеру, Николай Тищенко летит на Мальдивы, Давид Арахамия готовится полететь в Доминикану, другие слуги народа летят в ОАЭ, Египет, а также горнолыжные курорты Турции (в Европу полетят мало, так как там много локдаунов).
А куда вы украинцы полетите на новогодние праздники?

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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:16

  somilitark написав:Очередной особый цинизм от власти, будут брать валюту по 7% и выше, плюс всегда не понятно какие чаевые\комиссии оставляют. Реальная процентная ставка не ясна.


В Украине введут абонплаты на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии.

условия выполнили, значит дадут кредит. Значит цены вверх, а доллар вниз
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 03 гру, 2020 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:16

  somilitark написав:Очередной особый цинизм от власти, будут брать валюту по 7% и выше, плюс всегда не понятно какие чаевые\комиссии оставляют. Реальная процентная ставка не ясна.
Зато по депозитам в гривне в госах дают меньше, причём ещё почти 20% отщипывают с этих крох, причём иногда уже со 100 000 гривен требуют доказательства " происхождения средств",
этот абсурд 100500е доказательство что ни нарид ни его деньги власти не нужны, принципиально возьмем валюту где угодно втридорога но только не внутри страны.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:16

  somilitark написав:Очередной особый цинизм от власти, будут брать валюту по 7% и выше, плюс всегда не понятно какие чаевые\комиссии оставляют. Реальная процентная ставка не ясна.
Зато по депозитам в гривне в госах дают меньше, причём ещё почти 20% отщипывают с этих крох, причём иногда уже со 100 000 гривен требуют доказательства " происхождения средств", да и зачем нагребаться этих удавок, если у вас больше 26 ярдов резервов?
Снижайтесь до 20, всё равно правило иметь резервы больше трёх месяцев импорта будет выполнено.
Чую там просто под мировые гарантии ахметкам со слепым трастам наливают, а не "нерезидентам".
Мало им монополий и прочих плюшек, ещё и новую тему долгов под космические проценты намутили.


и по этой же причине даже никаких разговоров о реструктуризации долгов - "ми справні позичальники, будемо платити все до копійки (паралельно видоючи кошти населення)" :evil: Твари одним словом.
Я понимаю резервов было бы 10-15-до 20 млрд, но когда 26 млрд, то эти танцы вокруг мвфа, новых позык становятся крайне подозрительными.


  Вкладчик1234 написав:Полный стоп для крепостных
На новогодние и рождественские праздники наши нардепы и министры улетают на моря и океаны в теплые страны.
К примеру, Николай Тищенко летит на Мальдивы, Давид Арахамия готовится полететь в Доминикану, другие слуги народа летят в ОАЭ, Египет, а также горнолыжные курорты Турции (в Европу полетят мало, так как там много локдаунов).
А куда вы украинцы полетите на новогодние праздники?

https://t.me/ZE_kartel/2222


Готов даже скинуться им пару гривень, но только на билет в один конец навсегда, без права возврата назад, главное еще пусть своего главного зеленого не забудут :D
Alex2007
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