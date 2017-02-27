somilitark написав:

да и зачем нагребаться этих удавок, если у вас больше 26 ярдов резервов?

Снижайтесь до 20, всё равно правило иметь резервы больше трёх месяцев импорта будет выполнено.

Чую там просто под мировые гарантии ахметкам со слепым трастам наливают, а не "нерезидентам".

Очередной особый цинизм от власти, будут брать валюту по 7% и выше, плюс всегда не понятно какие чаевые\комиссии оставляют. Реальная процентная ставка не ясна.Зато по депозитам в гривне в госах дают меньше, причём ещё почти 20% отщипывают с этих крох, причём иногда уже со 100 000 гривен требуют доказательства " происхождения средств",Мало им монополий и прочих плюшек, ещё и новую тему долгов под космические проценты намутили.