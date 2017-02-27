Moneta написав:Шмыгаль вроде еврооблигации собрался продавать. Это уже агония? И по чем он займет, под 9,85% как Гройсман или сразу под 13% как Азиров? Там же лопухов нет, которых можно ипотекой дурить
Сейчас временно таки неплохое окно для размещения бондов - можно и под 7% заскочить. Например, 7,375% 17/32 бумаги торгуются на 9% дороже номинала, что редко им свойственно.
Но это временное явление - короткая эйфория на новостях о начале вакцинации и победе Байдена. Пока Шмыгаль будет уповать на бридж-кредиты от международных организаций, финансовые рынки снова уйдут в пике и кредитоваться придется значительно дороже, или из-под печатного станка...
Так Шмигаль так само тоді може уйті, чи прокредитується під 13% і піде ... А нам всім потім колись віддавати...
somilitark написав:Очередной особый цинизм от власти, будут брать валюту по 7% и выше, плюс всегда не понятно какие чаевые\комиссии оставляют. Реальная процентная ставка не ясна. Зато по депозитам в гривне в госах дают меньше, причём ещё почти 20% отщипывают с этих крох, причём иногда уже со 100 000 гривен требуют доказательства " происхождения средств", да и зачем нагребаться этих удавок, если у вас больше 26 ярдов резервов? Снижайтесь до 20, всё равно правило иметь резервы больше трёх месяцев импорта будет выполнено. Чую там просто под мировые гарантии ахметкам со слепым трастам наливают, а не "нерезидентам". Мало им монополий и прочих плюшек, ещё и новую тему долгов под космические проценты намутили.
и по этой же причине даже никаких разговоров о реструктуризации долгов - "ми справні позичальники, будемо платити все до копійки (паралельно видоючи кошти населення)" Твари одним словом. Я понимаю резервов было бы 10-15-до 20 млрд, но когда 26 млрд, то эти танцы вокруг мвфа, новых позык становятся крайне подозрительными.
Вкладчик1234 написав:Полный стоп для крепостных
На новогодние и рождественские праздники наши нардепы и министры улетают на моря и океаны в теплые страны. К примеру, Николай Тищенко летит на Мальдивы, Давид Арахамия готовится полететь в Доминикану, другие слуги народа летят в ОАЭ, Египет, а также горнолыжные курорты Турции (в Европу полетят мало, так как там много локдаунов). А куда вы украинцы полетите на новогодние праздники?