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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6886688768886889

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 276
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:37

Тем временем:

Хотя и не так стремительно, доллар продолжает падать по отношению к евро, на моменте находясь на отметке 1.215 (вчера в это время - 1.212).

Поскольку делать выводы о движении курса гривны - дело совершенно неблагодарное, замечу только, что сегодня - третий день падения доллара в мире; два предыдущих дня привели к его ослаблению и по отношению к гривне.
headshaker
 
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  #<1 ... 6886688768886889
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