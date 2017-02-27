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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:37
Тем временем:
Хотя и не так стремительно, доллар продолжает падать по отношению к евро, на моменте находясь на отметке 1.215 (вчера в это время - 1.212).
Поскольку делать выводы о движении курса гривны - дело совершенно неблагодарное, замечу только, что сегодня - третий день падения доллара в мире; два предыдущих дня привели к его ослаблению и по отношению к гривне.
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headshaker
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