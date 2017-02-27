Хотя и не так стремительно, доллар продолжает падать по отношению к евро, на моменте находясь на отметке 1.215 (вчера в это время - 1.212).
Поскольку делать выводы о движении курса гривны - дело совершенно неблагодарное, замечу только, что сегодня - третий день падения доллара в мире; два предыдущих дня привели к его ослаблению и по отношению к гривне.
greenozon написав:Що з баксом? -15 коп в канторах, Львів
а мене цікавить чи буде продовжуватись його падіння
Долар падає і це ще не кінець: чому "зелений" дешевшає та як це вплине на курс Американська валюта вже втратила 12% своєї вартості і за рік може впасти ще 20%. Чому так сталось і чи позначиться це на курсі долара відносно гривні? Американський долар втрачає свої позиції. З пікових значень досягнутих в березні 2020 року, він подешевшав відносно кошика шести основних світових валют на більш ніж 12%. Цьому, в першу чергу, сприяла масштабна програма підтримки економіки через карантин, яку запровадили у США.
Аналітики фінансової корпорації Citigroup прогнозують подальше знецінення американської валюти – протягом 2021 року падіння може скласти ще 20%. Якщо цей прогноз справдиться, то таке знецінення долара може стати найбільшим за останнє десятиліття.
Нардепи вирішили вдвічі підвищити зарплати помічникам через "зайвий" бюджет
Помічники народних депутатів України в грудні 2020-го отримають зарплату вдвічі вищу, ніж звичайно. Таке рішення ухвалили через залишок коштів на законодавчу діяльність. Передбачені до кінця року гроші не використали, тому депутати вирішили роздати їх помічникам.
Про це йдеться в постанові Верховної Ради №4449. Нині кожному нардепу дають 25 прожиткових мінімумів на зарплати своїм співробітникам. Це 52,5 тис. грн. Наприклад, якщо із зарплатою працюють два помічники, то кожен із них може отримувати по 26,2 тис. грн. У грудні фонд збільшили до 50 прожиткових мінімумів, або 105 тис. грн. Відповідно, якщо працюють два помічники, вони зможуть отримати вже по 52,5 тис. грн. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... udzhet.htm