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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6887688868896890

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 276
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.12.2020.................28,2989
Гривна укрепилась на 0.5 копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вверх и за час выросли на 6 копеек. В начале подъема спред сузился до 1.5 копеек. Немного передохнув, откатились на копейку вниз. Около 12 снова двинулись вниз, но характер этого движения пока не ясен.
На международный рынках затишье. Индекс доллара болтается около уровней, на которых пребывал во время закрытия нашей вчерашней сессии. У гривны сегодня своя свадьба.
Справочный курс встретили котировками 28.2800 - 28.2950, что на 4 копейки выше открытия.
За первую половину сессии компенсировали вчерашнее снижение после первого "закрытия" сессии. Можно считать, что топчемся на месте.

НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.
Остатки на коррсчетах немного увеличились. Добавили ликвидности расходы казначейства, немного отобрала наличка. Других существенных движений не было. Из несущественных обращает на себя внимание досрочный возврат толики тендерного рефинанса. Проходящие время от времени такие возвраты намекают, что иногда рефинанс работает по своему прямому назначению.

В срежу объем валютного рынка символически сократился с 502.4 до 499.5 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение увеличилось, а спрос сократился. Традиционный для зимы перевес спроса стал значительно скромнее.

  headshaker написав:замечу только, что сегодня - третий день падения доллара в мире;

Справедливости ради, должен заметить, что идет уже девятый месяц падения доллара в мире. Естественно, не без колебаний.
Сибарит
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  #<1 ... 6887688868896890
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