Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:15
Сибарит написав:
НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.
Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:00
headshaker написав: Тем временем (коротко):
За последний день вложения нерезидентов в гривневые ОВГЗ сократились еще на 50 млн грн, откатившись на состояние ниже, чем полмесяца назад (04 дек: 74.765 млрд, 19 ноя: 74.791 млрд грн ).
В среднем, таким образом, можно говорить скорее о приостановке выхода нерезидентов из гривневых бумаг, чем об их возвращении.
К евро доллар хоть и продолжает ослабевать, но уже не так интенсивно, поэтому утренняя спокойная динамика курса гривны удивлять не должна.
Впрочем, еще не вечер
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(Все данные приведены с округлением до одного миллиона грн. Полная картина здесь: ) https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
Быстрее бы они уже все вышли. Тогда и мы быстрее бы пошли потом к ЭОК, без выходов Сити банка с дополнительным спросом
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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