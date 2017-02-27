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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6887688868896890

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 276
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:15

  Сибарит написав:НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.

Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:00

  headshaker написав:Тем временем (коротко):

За последний день вложения нерезидентов в гривневые ОВГЗ сократились еще на 50 млн грн, откатившись на состояние ниже, чем полмесяца назад (04 дек: 74.765 млрд, 19 ноя: 74.791 млрд грн ).

В среднем, таким образом, можно говорить скорее о приостановке выхода нерезидентов из гривневых бумаг, чем об их возвращении.

К евро доллар хоть и продолжает ослабевать, но уже не так интенсивно, поэтому утренняя спокойная динамика курса гривны удивлять не должна.

Впрочем, еще не вечер :D

----------------------------------------
(Все данные приведены с округлением до одного миллиона грн. Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)

Быстрее бы они уже все вышли. Тогда и мы быстрее бы пошли потом к ЭОК, без выходов Сити банка с дополнительным спросом :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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