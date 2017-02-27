Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:35

Искатель написав: Сибарит написав: НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.

НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.

Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка. Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка.

1. Как-то вопрошал уже, риторически: а где его (НБУ) носит?Резервы внезапно стали не актуальны (пусть в них интуристы из мвф наливают, им нужнее наши ЗВР - пацаны уже разобрались), а ЕКС и бюджетные траты декабря - всегда модно-актуально? И УГБ на подтанцовке: "а где бабулька? - я за нее"2. В связи с тем, что сегодня локдаун официально (почти, опять, но это неточно...) унесли на январь, на декабрь рисуется более-менее рыночная картинка, с поправкой на глобальную немочность бакса (которая, возможно, после 10.12 станет не такой унылой): до 15-16.12 - вверх, до 23-24 - вниз, потом, с прыжками и ужимками - на/под елку и в локдаун? Есть другие кривые и сценарии?