Быстрее бы они уже все вышли. Тогда и мы быстрее бы пошли потом к ЭОК, без выходов Сити банка с дополнительным спросом
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Сибарит написав:НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.
Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка.
1. Как-то вопрошал уже, риторически: а где его (НБУ) носит? Резервы внезапно стали не актуальны (пусть в них интуристы из мвф наливают, им нужнее наши ЗВР - пацаны уже разобрались), а ЕКС и бюджетные траты декабря - всегда модно-актуально? И УГБ на подтанцовке: "а где бабулька? - я за нее"
2. В связи с тем, что сегодня локдаун официально (почти, опять, но это неточно...) унесли на январь, на декабрь рисуется более-менее рыночная картинка, с поправкой на глобальную немочность бакса (которая, возможно, после 10.12 станет не такой унылой): до 15-16.12 - вверх, до 23-24 - вниз, потом, с прыжками и ужимками - на/под елку и в локдаун? Есть другие кривые и сценарии?
matroSkin написав:1. Как-то вопрошал уже, риторически: а где его (НБУ) носит? Резервы внезапно стали не актуальны (пусть в них интуристы из мвф наливают, им нужнее наши ЗВР - пацаны уже разобрались), а ЕКС и бюджетные траты декабря - всегда модно-актуально? И УГБ на подтанцовке: "а где бабулька? - я за нее"
а что НБУ? он потихому тарит валюту.
схема уже которую неделю работает. напечатать рефинанс -> выделить альфабанку -> тот скупает валюту на межбанке -> покупает валютные овгз по средам.
валюты на всех не хватает, нерезиденты нервничают.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.