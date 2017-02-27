Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:04

Искатель написав: Альфа покупает под вывод дивидендов КС Альфа покупает под вывод дивидендов

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............04.12.2020...........07.12.2020дата розрахунку.............03.12.2020............04.12.2020Євро................................34,4047.................34,3895...-0.04%Долар США.....................28,3038....................-0.04%После полудня гривна укрепилась еще на три четверти копейки.Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вверх и за час выросли на 6 копеек. В начале подъема спред сузился до 1.5 копеек. Немного передохнув, откатились на копейку вниз. Около 12 снова двинулись вниз, но характер этого движения пока не ясен.На международный рынках затишье. Индекс доллара болтается около уровней, на которых пребывал во время закрытия нашей вчерашней сессии. У гривны сегодня своя свадьба.Справочный курс встретили котировками 28.2800 - 28.2950, что на 4 копейки выше открытия.За первую половину сессии компенсировали вчерашнее снижение после первого "закрытия" сессии. Можно считать, что топчемся на месте.Начавшееся около 12 движение оказалось снижением на 2 копейки. Перед обедом на копейку выросли, но после небольшой паузы снова пошли вниз.Официальный курс встретили в движении котировками 28.2650 - 28.2800. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 23.9303 (-0) +4362018 - 28.1259 (-5) +172017 - 27.2153 (+16)2016 - 25.8987 (+26)Т.к. рынок успокоился и ни малейших поводов для интервенций не видно, рискну объявить об очередном рекорде (если что, потом уточним).Наш валютный рынок 4 полные недели обходится без интервенций и регулирует себя сам.Официальный курс за этот изменялся в пределах 45 копеек от 28.10 до 28.55, это около 1.6%.Чистая покупка с начала года составляет 748.8 млн.Ну вот, теперь год будем обсуждать вывод дивидендов Конституционного Суда