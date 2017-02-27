Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:15
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:00
Быстрее бы они уже все вышли. Тогда и мы быстрее бы пошли потом к ЭОК, без выходов Сити банка с дополнительным спросом
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:35
1. Как-то вопрошал уже, риторически: а где его (НБУ) носит?
Резервы внезапно стали не актуальны (пусть в них интуристы из мвф наливают, им нужнее наши ЗВР - пацаны уже разобрались), а ЕКС и бюджетные траты декабря - всегда модно-актуально? И УГБ на подтанцовке: "а где бабулька? - я за нее"
2. В связи с тем, что сегодня локдаун официально (почти, опять, но это неточно...) унесли на январь, на декабрь рисуется более-менее рыночная картинка, с поправкой на глобальную немочность бакса (которая, возможно, после 10.12 станет не такой унылой): до 15-16.12 - вверх, до 23-24 - вниз, потом, с прыжками и ужимками - на/под елку и в локдаун? Есть другие кривые и сценарии?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а что НБУ? он потихому тарит валюту.
схема уже которую неделю работает. напечатать рефинанс -> выделить альфабанку -> тот скупает валюту на межбанке -> покупает валютные овгз по средам.
валюты на всех не хватает, нерезиденты нервничают.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:59
Это Вы на "Стране" прочитали? Альфа покупает под вывод дивидендов КС (и немного - своих), а не для Нацбанка. Да и объемы рефинанса, полученные Альфой, далеко не те
Нет, тут правильно Матроскин написал: "Укргаз на подтанцовке". Вот за этим банком надо следить...
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:04
Официальный курс - интервенции
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............04.12.2020...........07.12.2020
дата розрахунку.............03.12.2020............04.12.2020
Євро................................34,4047.................34,3895...-0.04%
Долар США.....................28,3038.................28,2913...-0.04%
После полудня гривна укрепилась еще на три четверти копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вверх и за час выросли на 6 копеек. В начале подъема спред сузился до 1.5 копеек. Немного передохнув, откатились на копейку вниз. Около 12 снова двинулись вниз, но характер этого движения пока не ясен.
На международный рынках затишье. Индекс доллара болтается около уровней, на которых пребывал во время закрытия нашей вчерашней сессии. У гривны сегодня своя свадьба.
Справочный курс встретили котировками 28.2800 - 28.2950, что на 4 копейки выше открытия.
За первую половину сессии компенсировали вчерашнее снижение после первого "закрытия" сессии. Можно считать, что топчемся на месте.
Начавшееся около 12 движение оказалось снижением на 2 копейки. Перед обедом на копейку выросли, но после небольшой паузы снова пошли вниз.
Официальный курс встретили в движении котировками 28.2650 - 28.2800. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 23.9303 (-0) +436
2018 - 28.1259 (-5) +17
2017 - 27.2153 (+16)
2016 - 25.8987 (+26)
Т.к. рынок успокоился и ни малейших поводов для интервенций не видно, рискну объявить об очередном рекорде (если что, потом уточним).
Наш валютный рынок 4 полные недели обходится без интервенций и регулирует себя сам.
Официальный курс за этот изменялся в пределах 45 копеек от 28.10 до 28.55, это около 1.6%.
Чистая покупка с начала года составляет 748.8 млн.
Ну вот, теперь год будем обсуждать вывод дивидендов Конституционного Суда
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:37
тогда зачем ему рефинанс? Альфа вторая по величине допущенных к станку
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Традиционного для пятницы задерга вверх не вышло - закрылись примерно как вчера (+1 коп) на следующей неделе вангую укрепляж до 28,20 - пока что этот уровень выглядит наиболее равновесным. До нг скорее всего боковик, у нерезов начинается Рождество и каникулы. Возможно не последнюю роль в укреплении гривны сыграло мировое ослабление доллара, но это не точно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:19
Світовий борг сягне 200 трильйонів доларів, що становить 265% світового продукту, проте боргової кризи не передбачається.
Про це повідомляють Reuters із посиланням на S&P Global.
Експерти аналітичної компанії S&P Global стверджують, що співвідношення боргу до світового продукту зросло на 14% внаслідок пандемії. Проте тренд до зростання частки спостерігався і раніше, коронакриза лише посилила його.
Пов’язано це з тим, що на всіх рівнях від компаній до домогосподарств з’явилась потреба у кредитних коштах через економічне падіння.
Також аналітики не вбачають у цьому явищі майбутньої боргової кризи.
"Очікуване зростання частки боргу до світового ВВП у 2020 році навряд спричинить боргову кризу найближчим часом. Економіки відновлюються, вакцини вже постачаються, відсоткові ставки залишаються на низькому рівні, а боргова поведінка повертається в норму", - коментують в S&P Global.
Якщо світова економіка й надалі продовжить відновлюватись, світова частка боргу до ВВП зменшиться до 256% до 2023 року.
У компанії вказують, що після рецесій типовим є загальне зменшення обсягів боргу.
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