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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6888688968906891

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 276
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:44

  Искатель написав:
  Сибарит написав:НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.

Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка.


Причиной укрепления гривны называют дисбаланс на рынке. С продажей валюты, скорее всего, вышел "Нафтогаз".
- Курс гривны после стремительного укрепления среды-четверга в пятницу может незначительно ослабляться, находясь вблизи отметки 28,28 гривны за доллар, - говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. - Позитивная динамика национальной валюты наблюдалась на фоне формирования сильного дисбаланса на рынке. Неактивность импортеров и пассивность нерезидентов привела к резкой смене рыночных настроений. Продавцы в большинстве своем в результате вынуждены продавать по совсем не привлекательным ценам. К слову, продавал Укргазбанк, т.е. вероятно речь идет о валюте "Нафтогаза".
По словам эксперта, в моменты подобных дисбалансов активная позиция НБУ была бы кстати, чтобы выкупить валюту в резервы и разгрузить "Нафтогаз" по более высоким ценам. Но НБУ не проявляет никакой активности уже не первую неделю. https://kp.ua/economics/682981-dollar-n ... lho-ly-eto
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:05

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Альфа покупает под вывод дивидендов КС

Ну вот, теперь год будем обсуждать вывод дивидендов Конституционного Суда :lol:


Друже, Вы сделали мой день! Обожаю хорошую шутку!
Сорри, привык Киевстар сокращать до КС.

Теперь по сути. Вы абсолютно правильно подметили: сегодня топчемся на месте. Но день закрыли под 28,30, и это очень даже неплохо. Еще неделька на раскачку есть, а вот числа с 15-16 может стать горячо.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:08

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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:12

  Искатель написав: Еще неделька на раскачку есть, а вот числа с 15-16 может стать горячо.

Обычно в такое время всегда вниз ходим... И до второй декады января, когда взмываем...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:42

  Alex2006 написав:Быстрее бы они уже все вышли. Тогда и мы быстрее бы пошли потом к ЭОК, без выходов Сити банка с дополнительным спросом :)


Между тем ЭОК М1/ЗВР, судя по отчетам за октябрь, уже 36.57 :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:45

  Zebra написав:
  Qwerty написав:Біткоіни, Зьобра, не продавати треба було і міняти крипто долари по 29, а тримати і нині зливати по 15500... Знайшов чим хвалитися!

Сподіваюся ви купували біткоїни і зараз їх продаєте?

Нє, не продаю... Чекаю по 50 тищ, а потім подумаю! І закон вже ВР прийняла в першому читанні, так що буде ще один варіант інвестицій!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:51

  75stasstas75 написав:Qwerty
В ближайшее время пойдет, однозначно, устаканятся страсти по выборам в штатах и к 1.13-1.15 , даже не сомневаюсь.

Пішло однозначно?! «Дажє не сумніваюся»! Ну ви і шалун! Ви до валюти яким боком?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:52

  Дед Мороз написав:
  75stasstas75 написав:Qwerty
В ближайшее время пойдет, однозначно, устаканятся страсти по выборам в штатах и к 1.13-1.15 , даже не сомневаюсь.

Аналогичное предложение-сдать по 1.18 и откупиться по 1.13.АНАЛитик должен страдать вместе со всеми,кто повелся.

Він такий аналітік, як ми з вами космонавти!
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