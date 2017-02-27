Сибарит написав:НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.
Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка.
Причиной укрепления гривны называют дисбаланс на рынке. С продажей валюты, скорее всего, вышел "Нафтогаз". - Курс гривны после стремительного укрепления среды-четверга в пятницу может незначительно ослабляться, находясь вблизи отметки 28,28 гривны за доллар, - говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. - Позитивная динамика национальной валюты наблюдалась на фоне формирования сильного дисбаланса на рынке. Неактивность импортеров и пассивность нерезидентов привела к резкой смене рыночных настроений. Продавцы в большинстве своем в результате вынуждены продавать по совсем не привлекательным ценам. К слову, продавал Укргазбанк, т.е. вероятно речь идет о валюте "Нафтогаза". По словам эксперта, в моменты подобных дисбалансов активная позиция НБУ была бы кстати, чтобы выкупить валюту в резервы и разгрузить "Нафтогаз" по более высоким ценам. Но НБУ не проявляет никакой активности уже не первую неделю. https://kp.ua/economics/682981-dollar-n ... lho-ly-eto