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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:10
Qwerty написав:
Нє, не продаю... Чекаю по 50 тищ, а потім подумаю!
Назрел вопрос: графики биткоина тоже с 2-недельным оставанием мониторите? Или сразу с годовым, чтоб наверняка поймать пик?
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juristkostya
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