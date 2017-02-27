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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6889689068916892

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 277
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:10

  Qwerty написав:Нє, не продаю... Чекаю по 50 тищ, а потім подумаю!

Назрел вопрос: графики биткоина тоже с 2-недельным оставанием мониторите? Или сразу с годовым, чтоб наверняка поймать пик?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:41

  Олежан написав:
  flyman написав:здав соточку ПА34.14 на олів"є і шампусік

через неделю начнется массовый слив на оливэ шампусик и подарочки
на стол - средний чек 150 долл
на подарочки - средний чек - 200 долл

итого, в украине 15 млн семей * 350 баксов = 5,250 ярда - и это слив до конца года

просядем бакс сильно

О других подарках и в иных объемах задумались и слуги народные.
“Кстати, по вывозу мусора тарифы не привязаны к основным услугам, но при этом стоимость вывоза мусора в 2021 году тоже вырастет. Потому что на сегодня она даже не покрывает элементарную рентабельность. Призываю, не тратьте деньги на новогодние подарки, потому что вы будете очень удивлены”, – подытожил советник замглавы КГГА.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:48

  Trast написав:
  flyman написав:
  75stasstas75 написав:Вкладчик1234
Да, вполне ожидаемо, идем на 29

озвучте дату, хоча би з точністю до тижня, напр 20 жовтня 2021, чи 18 березня 2021

Я ж писав вже- 28 листопада цього року чекайте.

Чекали-чекали... і не дочекалися! Ех, ще один прогнозист здувся!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:49

  Ой+ написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав:НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.

Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка.


Причиной укрепления гривны называют дисбаланс на рынке. С продажей валюты, скорее всего, вышел "Нафтогаз".
- Курс гривны после стремительного укрепления среды-четверга в пятницу может незначительно ослабляться, находясь вблизи отметки 28,28 гривны за доллар, - говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. - Позитивная динамика национальной валюты наблюдалась на фоне формирования сильного дисбаланса на рынке. Неактивность импортеров и пассивность нерезидентов привела к резкой смене рыночных настроений. Продавцы в большинстве своем в результате вынуждены продавать по совсем не привлекательным ценам. К слову, продавал Укргазбанк, т.е. вероятно речь идет о валюте "Нафтогаза".
По словам эксперта, в моменты подобных дисбалансов активная позиция НБУ была бы кстати, чтобы выкупить валюту в резервы и разгрузить "Нафтогаз" по более высоким ценам. Но НБУ не проявляет никакой активности уже не первую неделю. https://kp.ua/economics/682981-dollar-n ... lho-ly-eto


Резкая смена настроений - что такое случилось? :D .
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.
А если на следующей неделе под 13 процентов разместят на несколько десятков млрд грн и так 3 следующих аукциона и так "сменят тренд" на рынке овгз? Какая неожиданность здесь будет для большинства ниже 28 в течении следующих нескольких месяцев. Ведь должно было расти до 30-50..
:D
п.с так же и по деревянному - физики массово зашортили рубль - и кто-то их подстриг.

п.с.2. а те самые оставшиеся "нерезы" с прошлого года - думается, это остались в большинстве своем всем знакомые нам "резы", у которых здесь все под контролем в том числе и звр. Поэтому никто из них и не спешит никуда бежать.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:03

Финансовые туристы не вернуться в Украину без страховки МВФ.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:09

За підсумками листопада українці вперше за рік купили більше готівкової валюти, ніж продали банкам. Так, чиста купівля валюти населенням в листопаді склала 127,76 млн доларів.

Купівля інвалюти не перевищувала продаж за підсумками місяця з листопада 2019 року.Про це свідчать дані Національного банку України. У порівнянні з жовтнем українці скоротили продаж валюти на 3% – до 1,32 млрд доларів в еквіваленті. А ось купівля виросла на 11,7% – до 1,44 млрд доларів в еквіваленті.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:24

  Alex2007 написав:а те самые оставшиеся "нерезы" с прошлого года - думается, это остались в большинстве своем всем знакомые нам "резы", у которых здесь все под контролем в том числе и звр. Поэтому никто из них и не спешит никуда бежать.


Кроме них другие желающие "инвестировать" врядли найдутся
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:40

  Alex2007 написав:Резкая смена настроений - что такое случилось? :D .
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.


Мабуть, грести нема за що. Тому й курс донизу.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:50

  Alex2007 написав:По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.

Вопрос спорный. Скорее у Вас сложилось такое впечатление из-за устрашающих постов, которые здесь постоянно появляются. Но если Вы сейчас спросите много ли вангующих 35 купили по 28,5+, окажется единицы и они не соврут. Вы видели очереди в обменках ? Я нет.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:57

  Игорь написав:Вы видели очереди в обменках ? Я нет.


27 числа вечером при курсе 28.5/28.6 небольшие очереди наблюдались - покупали доллары. До этого давно очередей не наблюдал :)
Амвросий
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