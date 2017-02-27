Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:49

Ой+ написав: Искатель написав: Сибарит написав: НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.

НБУ вчера на рынок не выходил. Если во второй половине сессии никто не будет хулиганить, возможен новый рекорд.

Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка. Уже все хулиганы отстрелялись, так что сегодня будет четвертая неделя без Нацбанка.





- Курс гривны после стремительного укрепления среды-четверга в пятницу может незначительно ослабляться, находясь вблизи отметки 28,28 гривны за доллар, - говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. - Позитивная динамика национальной валюты наблюдалась на фоне формирования сильного дисбаланса на рынке. Неактивность импортеров и пассивность нерезидентов привела к резкой смене рыночных настроений. Продавцы в большинстве своем в результате вынуждены продавать по совсем не привлекательным ценам. К слову, продавал Укргазбанк, т.е. вероятно речь идет о валюте "Нафтогаза".

По словам эксперта, в моменты подобных дисбалансов активная позиция НБУ была бы кстати, чтобы выкупить валюту в резервы и разгрузить "Нафтогаз" по более высоким ценам. Но НБУ не проявляет никакой активности уже не первую неделю. https://kp.ua/economics/682981-dollar-n ... lho-ly-eto Причиной укрепления гривны называют дисбаланс на рынке. С продажей валюты, скорее всего, вышел "Нафтогаз".- Курс гривны после стремительного укрепления среды-четверга в пятницу может незначительно ослабляться, находясь вблизи отметки 28,28 гривны за доллар, - говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. - Позитивная динамика национальной валюты наблюдалась на фоне формирования сильного дисбаланса на рынке. Неактивность импортеров и пассивность нерезидентов привела. Продавцы в большинстве своем в результате вынуждены продавать по совсем не привлекательным ценам. К слову, продавал Укргазбанк, т.е. вероятно речь идет о валюте "Нафтогаза".По словам эксперта, в моменты подобных дисбалансов активная позиция НБУ была бы кстати, чтобы выкупить валюту в резервы и разгрузить "Нафтогаз" по более высоким ценам. Но НБУ не проявляет никакой активности уже не первую неделю.

Резкая смена настроений - что такое случилось?По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.А если на следующей неделе под 13 процентов разместят на несколько десятков млрд грн и так 3 следующих аукциона и так "сменят тренд" на рынке овгз? Какая неожиданность здесь будет для большинства ниже 28 в течении следующих нескольких месяцев. Ведь должно было расти до 30-50..п.с так же и по деревянному - физики массово зашортили рубль - и кто-то их подстриг.п.с.2. а те самые оставшиеся "нерезы" с прошлого года - думается, это остались в большинстве своем всем знакомые нам "резы", у которых здесь все под контролем в том числе и звр. Поэтому никто из них и не спешит никуда бежать.