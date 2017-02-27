Ви не тільки по євро спєц, а й по гривні! Ви, напевне, повністю не везучий по життю?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:00
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:08
ультра-национал-патриотическая пара валют:
EUR/UAH
купил в газ мясе онлайн по 34.28 и продал по 34.32
заработал 600грн чистыми.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:32
На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.
Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)
дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу
только девал спасет 95 квартал от полного фиаско
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