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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6890689168926893

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 277
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:00

  75stasstas75 написав:Долярчик
Со след недели вверх конечно, идем на 29

Ви не тільки по євро спєц, а й по гривні! Ви, напевне, повністю не везучий по життю?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:08

ультра-национал-патриотическая пара валют:
EUR/UAH

купил в газ мясе онлайн по 34.28 и продал по 34.32

заработал 600грн чистыми. :lol:
Зображення
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:32

  Alex2007 написав:Резкая смена настроений - что такое случилось? :D .
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.


На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.

Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)

дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу

только девал спасет 95 квартал от полного фиаско
Zebra
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  #<1 ... 6890689168926893
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