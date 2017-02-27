Додано: Суб 05 гру, 2020 00:17

Zebra написав: Alex2007 написав: Резкая смена настроений - что такое случилось? .

По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое. Резкая смена настроений - что такое случилось?По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.



На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.



Проект бюджета таков:

доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)

расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)



дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу



только девал спасет 95 квартал от полного фиаско



P.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать. На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.Проект бюджета таков:доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсутолько девал спасет 95 квартал от полного фиаскоP.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать.

на днях Шмыгаль рассказал про планы привлечь в гривнях 50-60 млрд под 10-13% и 1 млрд долл еврооблигаций под "адекватную ставку до 7%" при условии положительного сигнала от мвф до 15 декабря, а положительный сигнал от мвф может поступить только после принятия бюджета. Бюджет скорее всего до 15.12 не примут, но под елку точно примут (там вопрос исключительно сколько насыплют конкретному несогласному депутату, не более того; сам бюджет вроде типа согласован с международными партнерами).Но отсутствие положительного сигнала мвф до 15.12 не значит, что они не выйдут на рынок еврооблигаций (выходили уже таким образом в 2019 году, а траншей мвф не было) - просто ставка может быть и 10% и выше, но нам же не привыкатьГривневые овгз под уже озвученные 10-13% тоже скорее всего раскупят наши родные "нерезиденты", а также нефтегаз (о сливе которого в последние дни много разговоров; меня правда интересует вопрос откуда это у него столько валюты и разве он те 3 млрд от рф еще не слил к середине года).Плюс банкам, если что, то через рефинанс-овгз дадут.Итого: что-то приличное по схемам привлечений наверняка соберут. То что не дособерут, урежут и скажут "денег нет". Никто в этом году печатать гривну камазами не будет.- чего раньше этого не делали, зачем столько времени ждали-ждут; начав печатать, могут так нарушить договоренности с мвф.А вот вопрос выполнения бюджета следующего 21 года - это уже совсем другой вопросЕсли они сейчас покажут несколько успешных аукционов размещений овгз 10-20 млрд под даже 13%, даже на короткие сроки, тут же набежит стадо других желающих. Откуда набегут - точно не знаю,- резы, нерезы, "нерезы", банки, - найдутся желающие. Особенно глядя на курс, который не растет. И так можем и доплыть до 27 в первом-втором квартале следующего года.Но в целом я соглашусь, что по большому счету, это все-равно известная игра в музыкальные стулья.