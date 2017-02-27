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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6891689268936894>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 277
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:00

  75stasstas75 написав:Долярчик
Со след недели вверх конечно, идем на 29

Ви не тільки по євро спєц, а й по гривні! Ви, напевне, повністю не везучий по життю?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:08

ультра-национал-патриотическая пара валют:
EUR/UAH

купил в газ мясе онлайн по 34.28 и продал по 34.32

заработал 600грн чистыми. :lol:
Зображення
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:32

  Alex2007 написав:Резкая смена настроений - что такое случилось? :D .
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.


На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.

Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)

дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу

только девал спасет 95 квартал от полного фиаско

P.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:41

  Zebra написав:Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)

дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу

только девал спасет 95 квартал от полного фиаско

девал на 30%, оно, конечно, блестящий выход из сложной ситуации. Всенародное обожание и второй президентский срок гарантированы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:49

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:Резкая смена настроений - что такое случилось? :D .
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.


На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.

Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)

дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу

только девал спасет 95 квартал от полного фиаско

P.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать.



интересная дискуссия.

за 2013 года было дефицит от -4.45% ВВП
2010 -5.94% ВВП
2012 -3.79% ВВП

в эти годы не было девальвации. в 2010 ревальвация.

https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/2016/

Зображення
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:54

Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:17

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:Резкая смена настроений - что такое случилось? :D .
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.


На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.

Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)

дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу

только девал спасет 95 квартал от полного фиаско

P.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать.


на днях Шмыгаль рассказал про планы привлечь в гривнях 50-60 млрд под 10-13% и 1 млрд долл еврооблигаций под "адекватную ставку до 7%" при условии положительного сигнала от мвф до 15 декабря, а положительный сигнал от мвф может поступить только после принятия бюджета. Бюджет скорее всего до 15.12 не примут, но под елку точно примут (там вопрос исключительно сколько насыплют конкретному несогласному депутату, не более того; сам бюджет вроде типа согласован с международными партнерами).
Но отсутствие положительного сигнала мвф до 15.12 не значит, что они не выйдут на рынок еврооблигаций (выходили уже таким образом в 2019 году, а траншей мвф не было) - просто ставка может быть и 10% и выше, но нам же не привыкать :mrgreen:
Гривневые овгз под уже озвученные 10-13% тоже скорее всего раскупят наши родные "нерезиденты", а также нефтегаз (о сливе которого в последние дни много разговоров; меня правда интересует вопрос откуда это у него столько валюты и разве он те 3 млрд от рф еще не слил к середине года).
Плюс банкам, если что, то через рефинанс-овгз дадут.

Итого: что-то приличное по схемам привлечений наверняка соберут. То что не дособерут, урежут и скажут "денег нет". Никто в этом году печатать гривну камазами не будет.- чего раньше этого не делали, зачем столько времени ждали-ждут; начав печатать, могут так нарушить договоренности с мвф.

А вот вопрос выполнения бюджета следующего 21 года - это уже совсем другой вопрос :mrgreen:
Если они сейчас покажут несколько успешных аукционов размещений овгз 10-20 млрд под даже 13%, даже на короткие сроки, тут же набежит стадо других желающих. Откуда набегут - точно не знаю, :D - резы, нерезы, "нерезы", банки, - найдутся желающие. Особенно глядя на курс, который не растет. И так можем и доплыть до 27 в первом-втором квартале следующего года.
Но в целом я соглашусь, что по большому счету, это все-равно известная игра в музыкальные стулья. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:45

В Україні судді отримують середню пенсію в розмірі 52 420 грн.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... egorii.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:54

  Qwerty написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Що євро дасть ще один ривок, не вірю.
многие и в 1й рывок не верили а я успел запрыгнуть в евро по 1,14.

Оце по розумному! Коли зливатися будете?

Так писав позавчора, злив па34.14 на олів'є та шампусік.
Брав па1,1 кроскурсу
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:01

  andrein написав:Финансовые туристы не вернуться в Украину без страховки МВФ.

Так от для чого МВФ.
Зато нам компослуги піднімуть.
Щоб туристи прокаталися на % та курсі.
Може Смолія повернуть, чи саму Го?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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