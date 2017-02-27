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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 гру, 2020 13:01
Имхо курс евро стремится к кросскурсу 1,6 в течении 6 месяцев
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Yuri_61
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Додано: Суб 05 гру, 2020 13:04
andrein написав:
За підсумками листопада українці вперше за рік купили більше готівкової валюти, ніж продали банкам. Так, чиста купівля валюти населенням в листопаді склала 127,76 млн доларів.
Купівля інвалюти не перевищувала продаж за підсумками місяця з листопада 2019 року.Про це свідчать дані Національного банку України. У порівнянні з жовтнем українці скоротили продаж валюти на 3% – до 1,32 млрд доларів в еквіваленті. А ось купівля виросла на 11,7% – до 1,44 млрд доларів в еквіваленті.
У Долярчиків сезон стовпчиків закінчується
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Додано: Суб 05 гру, 2020 13:09
Yuri_61 написав:
Имхо курс евро стремится к кросскурсу 1,6 в течении 6 месяцев
И гривна к ровно 21.0484858564
Выиграш - 0% годовых
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 13:12
Всем при выходе на пенсию приходится сильно ужиматься и снижать свои расходы и потребности. А кому легко ?
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freeze
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