RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6891689268936894

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 277
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Имхо курс евро стремится к кросскурсу 1,6 в течении 6 месяцев
Yuri_61
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 30.09.15
Подякував: 226 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:04

  andrein написав:За підсумками листопада українці вперше за рік купили більше готівкової валюти, ніж продали банкам. Так, чиста купівля валюти населенням в листопаді склала 127,76 млн доларів.

Купівля інвалюти не перевищувала продаж за підсумками місяця з листопада 2019 року.Про це свідчать дані Національного банку України. У порівнянні з жовтнем українці скоротили продаж валюти на 3% – до 1,32 млрд доларів в еквіваленті. А ось купівля виросла на 11,7% – до 1,44 млрд доларів в еквіваленті.

У Долярчиків сезон стовпчиків закінчується
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22379
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:09

  Yuri_61 написав:Имхо курс евро стремится к кросскурсу 1,6 в течении 6 месяцев


И гривна к ровно 21.0484858564


Выиграш - 0% годовых
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3762
З нами з: 22.12.16
Подякував: 293 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:12

  jump написав:В Україні судді отримують середню пенсію в розмірі 52 420 грн.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... egorii.htm


Всем при выходе на пенсию приходится сильно ужиматься и снижать свои расходы и потребности. А кому легко ?
freeze
4
 
Повідомлень: 19365
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4628 раз.
Подякували: 7370 раз.
 
Профіль
5
22
5
  #<1 ... 6891689268936894
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2073, 2074, 2075
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20740 2685566
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 23:26
Аlександр
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7318 1690404
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 23:08
proftpd66
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 132817
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.