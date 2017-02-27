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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6892689368946895>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 278
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Имхо курс евро стремится к кросскурсу 1,6 в течении 6 месяцев
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:04

  andrein написав:За підсумками листопада українці вперше за рік купили більше готівкової валюти, ніж продали банкам. Так, чиста купівля валюти населенням в листопаді склала 127,76 млн доларів.

Купівля інвалюти не перевищувала продаж за підсумками місяця з листопада 2019 року.Про це свідчать дані Національного банку України. У порівнянні з жовтнем українці скоротили продаж валюти на 3% – до 1,32 млрд доларів в еквіваленті. А ось купівля виросла на 11,7% – до 1,44 млрд доларів в еквіваленті.

У Долярчиків сезон стовпчиків закінчується
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:09

  Yuri_61 написав:Имхо курс евро стремится к кросскурсу 1,6 в течении 6 месяцев


И гривна к ровно 21.0484858564


Выиграш - 0% годовых
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:12

  jump написав:В Україні судді отримують середню пенсію в розмірі 52 420 грн.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... egorii.htm


Всем при выходе на пенсию приходится сильно ужиматься и снижать свои расходы и потребности. А кому легко ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какую валюту покупать - бакс или евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:02

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:Резкая смена настроений - что такое случилось? :D .
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.


На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.

Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)

дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу

только девал спасет 95 квартал от полного фиаско

P.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать.

дефіцит 22%
шото я очкую.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:04

  juristkostya написав:девал на 30%, оно, конечно, блестящий выход из сложной ситуации. Всенародное обожание и второй президентский срок гарантированы.

Второго срока у Зеленского нет при любом раскладе-так что это не остановит.
di2gard
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:07

  Investor_K написав:Какую валюту покупать - бакс или евро?

Евро уже поздно покупать. Выше 1.25 не пустят.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:09

  flyman написав:
  Zebra написав:
  Alex2007 написав:Резкая смена настроений - что такое случилось? :D .
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.


На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.

Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)

дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу

только девал спасет 95 квартал от полного фиаско

P.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать.

дефіцит 22%
шото я очкую.

ИМХО не зря - 2021 в Украине обещает быть "интересным". Главное, чтобы пересичные друг друга резать не начали, как на Донбассе.
di2gard
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:12

  di2gard написав:
  juristkostya написав:девал на 30%, оно, конечно, блестящий выход из сложной ситуации. Всенародное обожание и второй президентский срок гарантированы.

Второго срока у Зеленского нет при любом раскладе-так что это не остановит.

Ему бы хоть первый досидеть. При таком то повсеместном бардаке
antey1969
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