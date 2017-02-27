|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 гру, 2020 13:01
Имхо курс евро стремится к кросскурсу 1,6 в течении 6 месяцев
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2124
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 гру, 2020 13:04
andrein написав:
За підсумками листопада українці вперше за рік купили більше готівкової валюти, ніж продали банкам. Так, чиста купівля валюти населенням в листопаді склала 127,76 млн доларів.
Купівля інвалюти не перевищувала продаж за підсумками місяця з листопада 2019 року.Про це свідчать дані Національного банку України. У порівнянні з жовтнем українці скоротили продаж валюти на 3% – до 1,32 млрд доларів в еквіваленті. А ось купівля виросла на 11,7% – до 1,44 млрд доларів в еквіваленті.
У Долярчиків сезон стовпчиків закінчується
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22382
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 05 гру, 2020 13:09
Yuri_61 написав:
Имхо курс евро стремится к кросскурсу 1,6 в течении 6 месяцев
И гривна к ровно 21.0484858564
Выиграш - 0% годовых
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3763
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 05 гру, 2020 13:12
Всем при выходе на пенсию приходится сильно ужиматься и снижать свои расходы и потребности. А кому легко ?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19365
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4628 раз.
- Подякували: 7370 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
Додано: Суб 05 гру, 2020 13:17
Какую валюту покупать - бакс или евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5923
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:02
Zebra написав: Alex2007 написав:
Резкая смена настроений - что такое случилось?
.
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.
На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.
Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)
дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу
только девал спасет 95 квартал от полного фиаско
P.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать.
дефіцит 22%
шото я очкую.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22382
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:04
juristkostya написав:
девал на 30%, оно, конечно, блестящий выход из сложной ситуации. Всенародное обожание и второй президентский срок гарантированы.
Второго срока у Зеленского нет при любом раскладе-так что это не остановит.
-
di2gard
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 16.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:07
Investor_K написав:
Какую валюту покупать - бакс или евро?
Евро уже поздно покупать. Выше 1.25 не пустят.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 913
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:09
flyman написав: Zebra написав: Alex2007 написав:
Резкая смена настроений - что такое случилось?
.
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.
На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.
Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)
дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу
только девал спасет 95 квартал от полного фиаско
P.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать.
дефіцит 22%
шото я очкую.
ИМХО не зря - 2021 в Украине обещает быть "интересным". Главное, чтобы пересичные друг друга резать не начали, как на Донбассе.
-
di2gard
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 16.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:12
di2gard написав: juristkostya написав:
девал на 30%, оно, конечно, блестящий выход из сложной ситуации. Всенародное обожание и второй президентский срок гарантированы.
Второго срока у Зеленского нет при любом раскладе-так что это не остановит.
Ему бы хоть первый досидеть. При таком то повсеместном бардаке
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10224
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1249 раз.
- Подякували: 2881 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20743
|2685827
|
|
|7318
|1690432
|
|
|540
|132823
|
|