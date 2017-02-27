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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6892689368946895

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 278
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:23

Чукча не читать, чукча писатель .

На 2021 год задолжен дефицит 6% ли ВВП

В 2010 было тоже 6%. Но была ревальвация от 9 до 7.7


Это тоже самое что будет курс 22-24

На 2021 эксперты написали 3.5-4% будет реальность.


Бюджет-2021 предполагает общие государственные расходы в объеме 46% ВВП и дефицит бюджета в размере 6% ВВП. Мы считаем, что данные цифры являются изначально завышенными и общий уровень госрасходов удастся удержать на уровне 42,1% ВВП, а дефицит — на уровне 3,5-4%.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Чукча не читать, чукча писатель .

На 2021 год задолжен дефицит 6% ли ВВП

В 2010 было тоже 6%. Но была ревальвация от 9 до 7.7

(1328201570,2-1092083255,3)/1092083255,3*100
Гугль тоже видать чукча раз считает что это 21%, а не 6%.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 05 гру, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:35

  andrein написав:
  Investor_K написав:Какую валюту покупать - бакс или евро?

Евро уже поздно покупать. Выше 1.25 не пустят.


кто не пустит?
всё повторится
до кросскурса 1,6 догонят жадные до наживы спекулянты на форексе
потом в низ до 1,08
всё повторяется
как и биткоином
снова бум
с любой собачей будки вещают о взлёте биткоина
жадные до наживы обыватели и фирмы скупают виртуальные записи, блокчейн которого создан неизвестно кем
и я скажу так: нет идеальной системы в этом мире
даже наш создатель не всё идеально сотворил
найдётся группа хакеров и взломают в кузькину мать ваш блокчейн
и это произойдёт
так как нет в мире ничего идеального
таким неидеальным мир создан
Yuri_61
 
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