В 2010 было тоже 6%. Но была ревальвация от 9 до 7.7
Это тоже самое что будет курс 22-24
На 2021 эксперты написали 3.5-4% будет реальность.
Бюджет-2021 предполагает общие государственные расходы в объеме 46% ВВП и дефицит бюджета в размере 6% ВВП. Мы считаем, что данные цифры являются изначально завышенными и общий уровень госрасходов удастся удержать на уровне 42,1% ВВП, а дефицит — на уровне 3,5-4%.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Investor_K написав:Какую валюту покупать - бакс или евро?
Евро уже поздно покупать. Выше 1.25 не пустят.
кто не пустит? всё повторится до кросскурса 1,6 догонят жадные до наживы спекулянты на форексе потом в низ до 1,08 всё повторяется как и биткоином снова бум с любой собачей будки вещают о взлёте биткоина жадные до наживы обыватели и фирмы скупают виртуальные записи, блокчейн которого создан неизвестно кем и я скажу так: нет идеальной системы в этом мире даже наш создатель не всё идеально сотворил найдётся группа хакеров и взломают в кузькину мать ваш блокчейн и это произойдёт так как нет в мире ничего идеального таким неидеальным мир создан
Ребята приватом пользуются в основном бюджетники, студенты и пенсы. Бегемот большой но по моим личным наблюдениям люди с деньгами после прихватизации обходят его стороной. Ожидания конечно пессимистичные, потому что то там то сям просачивается правда из ковидных больниц, каждое заявление министра что «ситуация под контролем» вызывает ненависть к власти, про дефицит кислорода в больницах знают даже школьники. Какие на этом фоне могут быть потребительские настроения?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Удалял, не читая, все пред-послечернопятничные СМС пачками в последние годы. Этот также не стал исключением. Разве не ясно, что в наши "чернопятничники" традиционно делают скидки только с предварительно поднятых ценников. Им еще есть, куда отступать - на носу предновогодний бум, затоварка в ближайший месяц не грозит.