Додано: Суб 05 гру, 2020 16:42

Автор77 написав: alex10"[quote="5101367:Автор77 написав: Пока только похвалила.

Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.



Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.

Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса. Пока только похвалила.Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса.



Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.

Неприятно осознавать, но наш удел - стоять с протянутой рукой и клянчить. Срамота .... Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.Неприятно осознавать, но наш удел - стоять с протянутой рукой и клянчить. Срамота ....

Або розганяти псевдосуди і псевдоталановитих бізнесменів-монополістів та починати будувати. В будь-якому випадку я вже не побачу нормальної країни, скоріш за все ((.Але тут люди вірять в укрєпляж нац. валюти на довгострок при падаючій економіці,понадплановому дефіциті бюджету,збільшення держборгу, проблемах з МВФ,війні,карантині, відсутності потуг до інклюзивного розвитку держави в найбільш вагомих напрямках : створення незалежної непідкупної судової системи та демонополізації економіки як основних факторів створення класичної ринкової економіки.[/quote]Ви дуже гарно написали.Не лише ви не побачите.Тим,хто молодше,також навряд чи побачать.Скільки там відставання від поляків - декілька десятиліть, при умові ,що вони замість руху вперед, зненацька почнуть так як наша економіка на місці топтатися,або деградувати.Адже все,що ви перерахували,це вкорінилося у систему.Відкоментую ваші пункти:1. "Укрепляж нац.валюти". Його не буде, поки не поміняється вектор економіки на стабільно позитивний. В якийсь момент гривна звичайно поважчає, але ж питання до якої позначки вона на той момент впаде.2."Падаюча економіка" Так,тридцять років топтання на місті, за виключенням відносно короткої відлиги в період 2004-2008. 30 років це ж більше ,ніж чверть століття, це час достатній для того,чтоб стати економічним тигром, як ставали інші країни за набагато більш короткий час.А що з"явилося кардинально за 30 років, бутіки,моли,ТЦ за гроші,які назбирані без податків, або ще гірше -взяті в кредит у банках, і списані на безнадійні кредити, тобто за ці ТЦ та моли скинулося їм все населення.Ну ще пару курячих заводів,за які потім держава ще й мільярдні дотації з бюджету за рахунок всього населення спонсорувала,хоча це приватна власність.3. "Понадплановий дефіцит". Ну так, зараз це взагалі вже не дефіцит навіть, а якась гігантська фінансова космічна дірка.4."Збільшення держборгу". Ну тут принцип - "нам би день протриматися,та ніч простояти", нікого не колишуть ні гігантське навантаження на обслуговування боргу, ні шалено роздутий бюрократичний апарат з захмарними зарплатами та корупційними апетитами, ні піраміди госпаперів, нічого взагалі їх не турбує, лиш би звести кінці з кінцями ще хоч на рік.5.МВФ капне,щоб було чим віддавати борги,карантин-це взагалі як контрольний постріл виглядає для економіки,а при війні дійсно не зайдуть значні ПІІ(інвестиції)6.Судова та правова система - це взагалі як пугало для інвестицій,для грошей, для серйозних проектів. Напої якісь тут розливати - це інвестори залюбки, просто ринки збуту шукають, а от авто-завод побудувати - це мабуть за дикість навіть такі думки сприймають. Це економіка лише максимум для розливу напоїв, або якихось ущільнювачів для авто, але не для самої збірки авто,техніки, чи будь-яких високотехнологічних іноваційних виробництв.7.Класична ринкова економіка- це не в нас. Яка ринкова може бути з кланами,монополіями та всією супутньою веселою компанією, з жадібними "разрешателями"- у дозвольно-ліцензійно-допускній системі.Модель економіки в нас скоріш за все совдепо-російсько-латино-американська, великі риби вижимають нац.багатства як лимон, і сплачують відносно копійчані зарплати, прибутки оптимізують,виводять,офшорять.Гривна відповідно:-1998-й - зовнішньо-внутрішні причини-2005-й -внутрішні причини в основному-2008-й -зовнішньо-внутрішні причини-2014-й -внутрішньо-зовнішні причини-2015-й ще один стрибок, майже виключно внутрішні причини-2016-й ремейк , майже виключно внутрішні причини-2020-й напрям стабільно вверх ,схоже. Принцип "крок назад,два кроки вперед".Причини - внутрішні (промка почала валитися з осені 2019-го) плюс зовнішньо-ковідові.Ну це так ,по пам"яті, може щось помилився по роках.П.С.: по ссылке Финансов:.............Георгиева:Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння в кроках.........Прохладно так встретила просьбу о екстра-екстра-срочном транше.Не удивительно.[/quote]А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!