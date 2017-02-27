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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6893689468956896>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 278
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:23

Чукча не читать, чукча писатель .

На 2021 год задолжен дефицит 6% ли ВВП

В 2010 было тоже 6%. Но была ревальвация от 9 до 7.7


Это тоже самое что будет курс 22-24

На 2021 эксперты написали 3.5-4% будет реальность.


Бюджет-2021 предполагает общие государственные расходы в объеме 46% ВВП и дефицит бюджета в размере 6% ВВП. Мы считаем, что данные цифры являются изначально завышенными и общий уровень госрасходов удастся удержать на уровне 42,1% ВВП, а дефицит — на уровне 3,5-4%.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Чукча не читать, чукча писатель .

На 2021 год задолжен дефицит 6% ли ВВП

В 2010 было тоже 6%. Но была ревальвация от 9 до 7.7

(1328201570,2-1092083255,3)/1092083255,3*100
Гугль тоже видать чукча раз считает что это 21%, а не 6%.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 05 гру, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:35

  andrein написав:
  Investor_K написав:Какую валюту покупать - бакс или евро?

Евро уже поздно покупать. Выше 1.25 не пустят.


кто не пустит?
всё повторится
до кросскурса 1,6 догонят жадные до наживы спекулянты на форексе
потом в низ до 1,08
всё повторяется
как и биткоином
снова бум
с любой собачей будки вещают о взлёте биткоина
жадные до наживы обыватели и фирмы скупают виртуальные записи, блокчейн которого создан неизвестно кем
и я скажу так: нет идеальной системы в этом мире
даже наш создатель не всё идеально сотворил
найдётся группа хакеров и взломают в кузькину мать ваш блокчейн
и это произойдёт
так как нет в мире ничего идеального
таким неидеальным мир создан
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:51

  Zebra написав:Посмотрим как черная пятница на Али по Привату пройдет.


Оффлайн в жестком минусе, онлайн - в плюсе. В целом - минус. Все, как предварительно, и проговаривали. Низкие потребительские настроения + рост рисков остаться без работы делают свое дело...

Продажи в "черную пятницу" в Украине оказались хуже прошлогодних, – банкиры
https://biz.censor.net/news/3235118/pro ... ih_bankiry
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:33

  zРадио написав:
  Zebra написав:Посмотрим как черная пятница на Али по Привату пройдет.


Оффлайн в жестком минусе, онлайн - в плюсе. В целом - минус. Все, как предварительно, и проговаривали. Низкие потребительские настроения + рост рисков остаться без работы делают свое дело...

Продажи в "черную пятницу" в Украине оказались хуже прошлогодних, – банкиры
https://biz.censor.net/news/3235118/pro ... ih_bankiry

Ребята приватом пользуются в основном бюджетники, студенты и пенсы. Бегемот большой но по моим личным наблюдениям люди с деньгами после прихватизации обходят его стороной. Ожидания конечно пессимистичные, потому что то там то сям просачивается правда из ковидных больниц, каждое заявление министра что «ситуация под контролем» вызывает ненависть к власти, про дефицит кислорода в больницах знают даже школьники. Какие на этом фоне могут быть потребительские настроения?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:46

  Investor_K написав:Какую валюту покупать - бакс или евро?

Ждите весну в укргазе под 10% в гривне, а там видно будет. Евро не может дорожать так быстро, ещё будет откат на 1,18 к новому году/рождеству когда спекули уйдут на каникулы / в запой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:59

  zРадио написав:
  Zebra написав:Посмотрим как черная пятница на Али по Привату пройдет.


Оффлайн в жестком минусе, онлайн - в плюсе. В целом - минус. Все, как предварительно, и проговаривали. Низкие потребительские настроения + рост рисков остаться без работы делают свое дело...

Продажи в "черную пятницу" в Украине оказались хуже прошлогодних, – банкиры
https://biz.censor.net/news/3235118/pro ... ih_bankiry

Удалял, не читая, все пред-послечернопятничные СМС пачками в последние годы.
Этот также не стал исключением.
Разве не ясно, что в наши "чернопятничники" традиционно делают скидки только с предварительно поднятых ценников. Им еще есть, куда отступать - на носу предновогодний бум, затоварка в ближайший месяц не грозит.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 16:34

  antey1969 написав:Удалял, не читая, все пред-послечернопятничные СМС пачками в последние годы.
Этот также не стал исключением.
Разве не ясно, что в наши "чернопятничники" традиционно делают скидки только с предварительно поднятых ценников. Им еще есть, куда отступать - на носу предновогодний бум, затоварка в ближайший месяц не грозит.


По сути не спорю - сам игнорирую этот разводняк, но в динамике это неважно. Для меня это всего лишь индикатор потребительской активности - прошлые годы, когда Черная пятница была такой же маркетинговой уловкой, продажи активно росли, в этом году - падают

PS: vitaliian , там не только Приват - в целом по БС продажи слабые
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 16:40

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Какую валюту покупать - бакс или евро?

Ждите весну в укргазе под 10% в гривне, а там видно будет. Евро не может дорожать так быстро, ещё будет откат на 1,18 к новому году/рождеству когда спекули уйдут на каникулы / в запой.

Вообще, валюту можно разную покупать, но пенсионный фонд нужно открывать в биткоинах или золоте. :)
Востаннє редагувалось andrein в Суб 05 гру, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 16:42

  Автор77 написав:
  alex10"[quote="5101367:Автор77 написав:Пока только похвалила.
Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.

Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.
Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса.


Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.
Неприятно осознавать, но наш удел - стоять с протянутой рукой и клянчить. Срамота ....

Або розганяти псевдосуди і псевдоталановитих бізнесменів-монополістів та починати будувати. В будь-якому випадку я вже не побачу нормальної країни, скоріш за все ((.
Але тут люди вірять в укрєпляж нац. валюти на довгострок при падаючій економіці,понадплановому дефіциті бюджету,збільшення держборгу, проблемах з МВФ,війні,карантині, відсутності потуг до інклюзивного розвитку держави в найбільш вагомих напрямках : створення незалежної непідкупної судової системи та демонополізації економіки як основних факторів створення класичної ринкової економіки.[/quote]

https://news.finance.ua/ua/news/-/48238 ... ukrayinoyu


Ви дуже гарно написали.
Не лише ви не побачите.
Тим,хто молодше,також навряд чи побачать.
Скільки там відставання від поляків - декілька десятиліть, при умові ,що вони замість руху вперед, зненацька почнуть так як наша економіка на місці топтатися,або деградувати.
Адже все,що ви перерахували,це вкорінилося у систему.
Відкоментую ваші пункти:
1. "Укрепляж нац.валюти". Його не буде, поки не поміняється вектор економіки на стабільно позитивний. В якийсь момент гривна звичайно поважчає, але ж питання до якої позначки вона на той момент впаде.

2."Падаюча економіка" Так,тридцять років топтання на місті, за виключенням відносно короткої відлиги в період 2004-2008. 30 років це ж більше ,ніж чверть століття, це час достатній для того,чтоб стати економічним тигром, як ставали інші країни за набагато більш короткий час.А що з"явилося кардинально за 30 років, бутіки,моли,ТЦ за гроші,які назбирані без податків, або ще гірше -взяті в кредит у банках, і списані на безнадійні кредити, тобто за ці ТЦ та моли скинулося їм все населення.Ну ще пару курячих заводів,за які потім держава ще й мільярдні дотації з бюджету за рахунок всього населення спонсорувала,хоча це приватна власність.

3. "Понадплановий дефіцит". Ну так, зараз це взагалі вже не дефіцит навіть, а якась гігантська фінансова космічна дірка.

4."Збільшення держборгу". Ну тут принцип - "нам би день протриматися,та ніч простояти", нікого не колишуть ні гігантське навантаження на обслуговування боргу, ні шалено роздутий бюрократичний апарат з захмарними зарплатами та корупційними апетитами, ні піраміди госпаперів, нічого взагалі їх не турбує, лиш би звести кінці з кінцями ще хоч на рік.

5.МВФ капне,щоб було чим віддавати борги,карантин-це взагалі як контрольний постріл виглядає для економіки,а при війні дійсно не зайдуть значні ПІІ(інвестиції)

6.Судова та правова система - це взагалі як пугало для інвестицій,для грошей, для серйозних проектів. Напої якісь тут розливати - це інвестори залюбки, просто ринки збуту шукають, а от авто-завод побудувати - це мабуть за дикість навіть такі думки сприймають. Це економіка лише максимум для розливу напоїв, або якихось ущільнювачів для авто, але не для самої збірки авто,техніки, чи будь-яких високотехнологічних іноваційних виробництв.

7.Класична ринкова економіка- це не в нас. Яка ринкова може бути з кланами,монополіями та всією супутньою веселою компанією, з жадібними "разрешателями"- у дозвольно-ліцензійно-допускній системі.Модель економіки в нас скоріш за все совдепо-російсько-латино-американська, великі риби вижимають нац.багатства як лимон, і сплачують відносно копійчані зарплати, прибутки оптимізують,виводять,офшорять.

Гривна відповідно:
-1998-й - зовнішньо-внутрішні причини

-2005-й -внутрішні причини в основному

-2008-й -зовнішньо-внутрішні причини

-2014-й -внутрішньо-зовнішні причини

-2015-й ще один стрибок, майже виключно внутрішні причини

-2016-й ремейк , майже виключно внутрішні причини

-2020-й напрям стабільно вверх ,схоже. Принцип "крок назад,два кроки вперед".
Причини - внутрішні (промка почала валитися з осені 2019-го) плюс зовнішньо-ковідові.

Ну це так ,по пам"яті, може щось помилився по роках.


П.С.: по ссылке Финансов:

.............Георгиева:Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння в кроках.........

Прохладно так встретила просьбу о екстра-екстра-срочном транше.
Не удивительно.[/quote]
А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!
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